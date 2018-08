Política

Arantza Quiroga cree que Rajoy no recibirá próximamente a Urkullu

30/07/2014

"Hasta lo que yo sé, no", ha respondido la presidenta del PP vasco tras ser preguntada por si ese encuentro se producirá próximamente.

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha afirmado que, hasta lo que ella "sabe", el presidente del Gobierno Mariano Rajoy no recibirá próximamente al lehendakari, pero cree que finalmente habrá una reunión. En una entrevista a Radio Euskadi, se ha referido, de esta manera, a la posibilidad de un encuentro entre ambos dirigentes políticos tras la petición de reunión del lehendakari, Iñigo Urkullu, a Mariano Rajoy.



"Hasta lo que yo sé, no", ha respondido tras ser preguntada por si ese encuentro se producirá próximamente. No obstante, ha apuntado que "supone" que, "dentro la normalidad de las relaciones entre las diferentes instituciones", esa reunión se producirá.



Quiroga ha indicado que le gustaría que esa cita se produjera en un "clima" en el que, "desde Euskadi, el lehendakari fuera a exponer cuáles son las potencialidades de la sociedad vasca" y los problemas de sus ciudadanos para ver cómo utilizar "las sinergias en avanzar y proyectar un futuro".

Espera que Rajoy y Mas "reconduzcan la situación"

Quiroga ha afirmado que espera que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que "reconduzcan la situación" en la reunión que mantendrán este miércoles, pero ha indicado que no se pueden "saltar las reglas de juego", que es lo que, a su juicio, le están planteando al Rajoy.

La presidenta del PP vasco ha indicado que lo que tienen que hacer ambos dirigentes políticos es "hablar, escucharse" e intentar "reconducir una situación que está muy complicada".

Ha señalado que lo que se está planteando al presidente del Gobierno central es "saltarse las reglas de juego, saltarse la legalidad" y "lógicamente por ahí no puede ir".