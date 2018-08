Política

Declaraciones

Oyarzábal pide al PNV que explique cómo financia sus sedes

Redacción

04/08/2014

El parlamentario del PP afirma que no dispone de "pruebas" sobre una posible financiación ilegal, pero cree que los jeltzales deben aclarar cómo pagan sus 200 batzokis.

El parlamentario vasco del PP Iñaki Oyarzábal ha insistido en reclamar al PNV que explique de dónde ha salido el dinero para la financiación de sus sedes. Oyarzábal ha asegurado que el hecho de que no disponga de "pruebas" sobre una posible caso de financiación ilegal del PNV no significa que no le "resulte sospechoso" que este partido disponga de 200 sedes y batzokis.

Oyarzábal, en una rueda de prensa sobre un centro de danza de Vitoria-Gasteiz, se ha referido a las declaraciones efectuadas este pasado fin de semana por la secretaria general del PP de Euskadi, Nerea Llanos, quien afirmó que en la CAV "podría" existir algún caso similar al del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, que ha reconocido que durante 34 años ha tenido dinero sin regularizar en el extranjero.

En referencia a CiU y al PNV, Llanos añadió que "sistemas en los que hay un partido que gobierna y que, además, cree que solo él puede gobernar siempre" pueden dar lugar a que haya formaciones que piensa que tienen "el derecho y la legitimidad de hacer lo que le da la gana y de convertir las instituciones en sus cortijos".

Si dispusiera de datos, lo denunciaría

Oyarzábal ha reconocido este lunes que no dispone de "datos" sobre que, entre los políticos vascos, haya casos como el de Pujol, ya que de lo contrario "lo denunciaríamos". De todas formas, ha afirmado que "el que no tengamos pruebas de ello no significa que no nos resulte sospechoso que el PNV tenga por ejemplo 200 sedes y 'batzokis' en el País Vasco".

"Eso cuesta cientos de millones de euros. Nosotros tenemos tres sedes, el PNV 200. Hombre, igual no tienen el dinero en Suiza, pero tendrían que explicar de dónde ha salido el dinero para que un partido con la cobertura de tres territorios pequeños, como el PNV, tenga esa capacidad financiera y esas sedes. Eso exigiría una explicación un poco mayor", ha manifestado.

Oyarzábal, en la misma línea que Llanos, ha afirmado que "aquellos partidos y gobiernos que se perpetúan, que llevan 30 años y que piensan que van a gobernar los próximos 30, tienen tentaciones de ejercer un control absoluto sobre todos los estamentos sociales". Estas formaciones, según ha dicho, "suelen tejer mecanismos de penetración social y económica que, seguramente, permiten que se generen malas prácticas".

Tras afirmar que esto es algo que "ha pasado en muchas partes de España, de Europa y del mundo", ha recordado que en Euskadi también se han detectado situaciones de "irregularidades y corrupción". El parlamentario del PP ha aludido a casos como los de 'Hiriko' y 'Epsilon'.