Política

Coordinador de Aralar

Patxi Zabaleta no se volverá a presentar como parlamentario navarro

Redacción

06/08/2014

Según ha adelantado Radio Euskadi, el coordinador general de Aralar ha afirmado que no abandonará la política. EH Bildu no ha decidido aún quién encabezará su lista para el Parlamento foral.

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, ha asegurado que no se presentará como candidato en las próximas listas de EH Bildu al Parlamento navarro, aunque no tiene intención de abandonar la política "hasta que se muera". Además, ha asegurado que la coalición soberanista no ha decidido todavía quién encabezará la plancha a la Cámara foral y, por lo tanto, no está confirmado que la lidere Adolfo Araiz. Radio Euskadi ha adelantado, este miércoles, la noticia.

En declaraciones a Europa Press, Zabaleta ha señalado que no integrará en 2015 la candidatura de EH Bildu al Parlamento de Navarra. "A todos nos llega nuestra hora. Yo ya llevo 12 años y ya he sido candidato a la Presidencia del Gobierno de Navarra varias veces. Tiene que dejarse el asiento libre", ha indicado.

El próximo cabeza de lista, sin decidir

No obstante, ha asegurado que seguirá en la vida política "hasta que se muera". "La política está unida a la vida", ha indicado, para apuntar que todavía la coalición soberanista no ha decidido si será Araiz el que encabece la lista a la Cámara foral. En todo caso, ha precisado que "eso lo decidirán el conjunto de las fuerzas de EH Bildu".