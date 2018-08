Política

Sindicato ultraderechista

Manos Limpias asegura tener 'topos' en la Ertzaintza

Redacción

08/08/2014

El secretario general de Manos Limpias ha asegurado que el sindicato también tiene "topos dentro de partidos políticos y de la Asamblea Nacional Catalana", entre otros colectivos.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha asegurado que el sindicato tiene "topos dentro de partidos políticos, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Fundació Nous Catalans -de CDC- y en formaciones como Reagrupament". Junto a estos colectivos, también ha mencionado tener infiltrados dentro de la Ertzaintza.

En unas declaraciones de este viernes al diario 'Ara', Bernad ha detallado que se trata de "voluntarios" que se hacen pasar por socios o militantes de las entidades y partidos y participan en ellos activamente para informar al sindicato de los movimientos y decisiones que se toman.

Se trata de personas con acceso directo o próximo a los núcleos de decisión de las entidades, ha afirmado, y en el caso de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el sindicato cuenta con "tres o cuatro personas", ha sostenido.

"No hay peor enemigo que el que está dentro"

Bernad ha asegurado que también tienen a personas infiltradas "dentro de los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza", del mismo modo que los tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ha explicado que estas prácticas no son nuevas y que ellos mismos se cuidan de que no haya personas infiltradas en su sindicato: "No hay peor enemigo que el que está dentro", ha sostenido.