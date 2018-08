Política

Jordi Pujol recibe una citación de la Agencia Tributaria

Redacción

08/08/2014

El expresident de la Generalitat afirmó el jueves, en sus primeras palabras tras confesar que tuvo dinero oculto en el extranjero, que está a disposición de la Justicia y de Hacienda.

El expresidente catalán Jordi Pujol, que descansa en su residencia veraniega del municipio gerundense de Queralbs, ha recibido este mediodía una citación de la Agencia Tributaria que le han entregado en mano dos funcionarias, según ha confirmado él mismo.

Pujol, después de confesar que su familia tenía cuentas en el extranjero sin regularizar, ha recibido ahora este requerimiento de Hacienda sin que haya querido precisar ni el día ni el lugar en el que ha sido citado.

Comisión de investigación en el Parlament

Por otro lado, la secretaria general de Esquerra Republicana (ERC), Marta Rovira, ha avisado este viernes que su formación apoyaría la creación de una comisión de investigación sobre el caso de Jordi Pujol si el expresidente declina comparecer en el Parlament, como le han pedido todas las fuerzas políticas salvo CiU.

Pujol declaró este jueves, en sus primeras palabras tras confesar que durante más de tres décadas tuvo dinero oculto en el extranjero, que está a disposición de la Justicia y de Hacienda, pero no dio por hecho que también acuda al Parlament. "Aún no lo he decidido", dijo.

La juez le pide que aporte el testamento de su padre y la aceptación de la herencia

La magistrada del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, que instruye las diligencias abiertas a Jordi Pujol y a su esposa, Marta Ferrusola, por la ocultación de su fortuna en el extranjero, le ha requerido que aporte el testamento de su padre y la aceptación de la herencia por su parte y por la de su mujer.

Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la magistrada ha acordado también la práctica de las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal y, así, se han entregado las comisiones rogatorias que el fiscal había demandado.

Jordi Pujol explicó que su padre, Florenci Pujol, dispuso como última voluntad que unas cantidades de dinero ubicadas en el extranjero, que no estaban regularizadas cuando falleció en septiembre de 1980, fueran destinadas a los siete hijos y a la esposa de Jordi Pujol.