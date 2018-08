Política

Polémica

PSOE pide a Rajoy que explique su cambio de elección de alcaldes

Redacción

22/08/2014

César Luena, secretario de Organización del PSOE, ha tachado esta modificación de "trampa ventajista" ya que responde a "un interés exclusivo" del PP y a "su ambición de poder"

El PSOE ha pedido este viernes una comparecencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Pleno del Congreso, previsto para el martes día 26, para que explique su propuesta de reforma electoral con la que el PP pretende primar al candidato de la lista más votada en los municipios.

César Luena, secretario de Organización del PSOE, ha tachado esta modificación de "trampa ventajista" ya que responde a "un interés exclusivo" del PP y a "su ambición de poder". En su opinión, Rajoy debe explicar quién está detrás de ella "si los alcaldes miedosos del PP o el Gobierno" y "si le ha dejado las llaves de La Moncloa" a gente de la sede 'popular' de Génova.

¿MANDA MONCLOA O GÉNOVA?

"¿Quién manda en España? ¿manda el PP o manda el Gobierno?", ha reprochado Luena, para después insistir en que es "necesario" que el PP explique si quiere sacar adelante esta reforma y aclare por qué "quiere pervertir las formas democráticas" sin consenso y "por su cuenta y riesgo" a nueve meses de las elecciones municipales de 2015.

En su opinión, con esta propuesta los 'populares' intentan "retener alcaldías y someterse a la presión de sus alcaldes miedosos". Asimismo, Luena ha descartado que el PSOE vaya a negociar con el PP esta reforma electoral. Las leyes electorales, ha dicho, "no se pueden cambiar o modificar solo porque le dé la gana a un partido por mucha mayoría absoluta que tenga. A su juicio, en esta reforma "es imprescindible" el acuerdo entre los grupos parlamentarios.

EL GOBIERNO "NO SE VA A ATREVER"

No obstante, cree que el Ejecutivo "no se va a atrever" a aprobar la iniciativa en solitario por el "rechazo político y social" que va a causar: "No pueden atreverse, no se pueden tocar las normas a conveniencia de un partido", ha dicho, al mismo tiempo que ha advertido de que si lo hacen, los socialistas llegarán "hasta el final" para frenarla.

Luena ha achacado la propuesta del PP al "miedo" que tienen porque "pueden obtener un voto de castigo" en los comicios municipales del año que viene.