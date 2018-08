Política

Leopoldo Barreda

El PP, preocupado porque Urkullu quiera poner 'rumbo hacia Escocia'

Redacción

27/08/2014

Leopoldo Barreda ha mostrado su preocupación porque Urkullu quiera poner a Mariano Rajoy encima de la mesa cuestiones que siguen un rumbo parecido a Escocia o a Cataluña.

El portavoz adjunto del Grupo del PP en el Congreso de los Diputados, Leopoldo Barreda, en una entrevista concedida a Onda Vasca ha mostrado su preocupación porque el lehendakari, Iñigo Urkullu, quiera poner al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, encima de la mesa cuestiones que vayan "rumbo hacia Escocia o Cataluña".

El dirigente popular ha destacado, además, su preocupación por los temas que el lehendakari quiere poner sobre la mesa, en los que los vascos tienen "poco interés". "Lo que veo es al PNV, ayer mismo otra vez a Joseba Egibar, hablando de cuestiones que siguen un rumbo parecido a Escocia o a Cataluña, y por lo tanto, amenazan también la convivencia entre los vascos", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que, al afirmar que se trabajará "en la línea del derecho a decidir, en esa entelequia que nadie sabe qué es, dando pasos en la dirección que ciertamente supone desatender los problemas de los vascos, las situaciones de las familias, de los ciudadanos, de lo que se vive todos los días".

A su juicio, eso supone "embarcarse en aventuras que solo les interesa a determinados políticos que tienen que distraer la atención de los ciudadanos respecto a su gestión, en la que no se toman decisiones, en la que no se afrontan los problemas, no se pone la acción del gobierno en la resolución de problemas y parece que sí se quieren crear problemas nuevos donde no los habría".

Presupuesto y Ley Muicipal



Leopoldo Barreda ha señalado que el PP ejerce la oposición en el Parlamento vasco y ha recordado que los populares se acaban de ofrecer a "arrimar el hombro" en relación con el Presupuesto de 2015, "muy importante en un momento de recuperación económica en el conjunto de España, precisamente para tirar del carro y para aportar, desde esos presupuestos, soluciones a los problemas de los ciudadanos". "Otra cosa es que el PNV quiera hacer o no un planteamiento ideológico de ese presupuesto", ha añadido.

En relación con la Ley Municipal, ha asegurado que existe el mismo problema porque "es una Ley importante que debería salir adelante", pero "la cuestión es si se quiere o no llegar a acuerdos, si se está buscando o no una Ley Municipal que realmente solucione los problemas que han existido en relación con los ayuntamientos". "Hay que ver qué planteamientos se ponen sobre la mesa y hasta ahora no hemos visto un terreno para el acuerdo", ha concluido.