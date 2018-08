Política

Diada 2014

El acto de la Diada, en un lugar emblemático para el independentismo

Redacción

28/08/2014

Artur Mas llevará a cabo la ofrenda floral, que se adelanta al día 10, en el Fossar de les Moreres, donde los independentistas celebran tradicionalmente sus homenajes.

El acto institucional de la Diada de este año se traslada a la víspera, al día 10 de septiembre, y tendrá lugar en el Fossar de les Moreres, donde los independentistas celebran tradicionalmente sus homenajes y que en esta ocasión acogerá una ofrenda floral del presidente catalán, Artur Mas.

El conseller de Presidencia, Francesc Homs, y el vicepresidente segundo del Parlament, Luís Maria Corominas, han presentado hoy en rueda de prensa los actos institucionales de la Diada, y han destacado la "excepcionalidad" del 11 de septiembre de este año por coincidir con el tricentenario de 1714.

A diferencia de otros años, el acto central no tendrá lugar en el parque de la Ciudadela el mismo día 11, sino que se ha trasladado a la víspera, en un lugar tan simbólico como el Fossar de les Moreres, donde consta inscrito que "aquí no se entierra a ningún traidor" y que es el elegido por los sectores independentistas para llevar a cabo sus homenajes. "En un año como este tiene todo el sentido" hacer esta ofrenda floral en el Fossar de les Moreres, ha subrayado Homs.

Evento conmemorativo de los 300 años de los acontecimientos de 1714

Después de la ofrenda floral del Govern y de la Mesa del Parlament en el Fossar de les Moreres, el acto institucional proseguirá en la Lonja de Mar con un evento conmemorativo de los 300 años de los acontecimientos de 1714 que conjugará "texto y música".

Ya de noche, se celebrará la "Noche Blanca" con diversas actuaciones de teatro y danza en el barrio de la Ribera, el Gótico y el Parque de la Ciudadela.

Actos para el día 11

El día de la Diada propiamente dicho, el 11 de septiembre, arrancará en el parque de la Ciudadela con un concierto en el que 300 violoncelistas interpretarán la canción "éramos, somos y seremos", cuya partitura se ha creado especialmente para la ocasión, y al que asistirá también el presidente de la Generalitat.

La interpretación de esta pieza, ha dicho Homs, simboliza "la capacidad de resistir. Creemos que es un mensaje que puede ser de interés para todos que nos trasciende".

Posteriormente, el Govern y la Mesa del Parlament llevarán a cabo la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova, donde también participan partidos políticos e instituciones de diferentes ámbitos.

Como en años anteriores, también habrá jornada de puertas abiertas tanto en el Palau de la Generalitat como en el Parlament, para que los ciudadanos puedan conocer ambas instituciones.

Previamente a todos estos actos, el día 9 la Mesa del Parlament concederá la medalla de honor al tenor Josep Carreras, tanto por su vertiente profesional que ha traspasado fronteras como por su "solidaridad" en la lucha contra la leucemia.

Una Diada "diferente" y "excepcional"

Tanto Homs como Corominas han destacado que esta Diada es "diferente" y "excepcional", por lo que se han programado unos actos "diferentes", aunque el conseller de Presidencia y portavoz del Govern ha considerado que está "pensada para todos los puntos de vista y opciones", por lo que cree que nadie debe sentirse "excluido" de las celebraciones. "Creo sinceramente que todo el mundo, piense lo que piense, se puede sentir invitado", ha dicho Homs.

En este sentido, ha agregado que los que "se quieran desmarcar sabrán sus motivos, pero hemos tenido cuidado con ser respetuosos con todos". Corominas, además, ha hecho un llamamiento a una participación "masiva" en la Diada de este año para que sea "festiva" pero también "reivindicativa", por lo que somos "como país" y en defensa de "nuestra soberanía y nuestras libertades".

Doble recurso del Gobierno español ante el Constitucional

El conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha sido preguntado por el doble recurso que el Gobierno español presentará ante el Constitucional, uno contra el decreto de convocatoria de la consulta soberanista y otro contra la próxima ley de consultas. Homs ha declarado que la Generalitat no desea entrar en el terreno de las especulaciones: "Si el Gobierno ya sabe en cuántos días dictará un pronunciamiento el TC me provoca cierta sorpresa. Como seguro que no es así, porque no lo pueden saber, ya se verán los hechos". Por su parte, la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho ha confirmado que el Ejecutivo central presentará esos dos recursos en menos de una semana.