Política

Navarra

Barcina se presentará como candidata de UPN a las elecciones forales

Redacción

29/08/2014

'Si vosotros queréis y me dais la confianza, contad conmigo para ganar el futuro de Navarra', ha afirmado Barcina ante los militantes del UPN.

La presidenta de UPN, Yolanda Barcina, ha anunciado este viernes que se presentará para ser cabeza de lista de la formación regionalista a las elecciones forales de mayo de 2015 con el objetivo de "ganar el futuro de Navarra".

Así lo ha manifestado la también presidenta del Gobierno de Navarra durante su intervención ante cargos públicos y de UPN en el acto de apertura del nuevo curso político que la formación regionalista celebra en la localidad navarra de Cadreita.

"Si vosotros queréis y me dais la confianza, contad conmigo para ganar el futuro de Navarra", ha afirmado Barcina ante los militantes del UPN, que han recibido con aplausos el anuncio de la presidenta regionalista.

Barcina, en su discurso, ha defendido que después de "momentos difíciles", UPN "vuelve a ser un gran bloque". "En UPN ya estamos preparados, y, además, unidos y comprometidos", ha destacado, para añadir que el hecho de ser "un gran equipo" es "fundamental para adoptar cualquier decisión personal".

La presidenta ha anunciado así su disposición a ser la cabeza electoral de UPN para los próximos comicios forales, después de que en los últimos días haya declinado pronunciarse al respecto. De este modo, ha preferido manifestar su voluntad en el acto de inicio de curso político, ante los cargos y militantes del partido.

"La oposición se ha lavado las manos"

Por otra parte, Barcina ha señalado que "ha sido una legislatura dura en lo económico y en lo político" y que el Gobierno foral ha tenido que tomar "medidas duras que no han gustado nada a los ciudadanos, pero había que hacerlo".

"Frente a una oposición parlamentaria que se ha lavado las manos, que no quería reducir estructuras, que quería seguir haciendo las cosas como siempre, gastando como siempre, como si no hubiese crisis... frente a todo ello, hemos tenido que trabajar en solitario con responsabilidad y compromiso, aunque no fuera ni fácil, ni popular", ha remarcado. La labor de su Gobierno y el "esfuerzo" de los ciudadanos navarros, según Barcina, "ha merecido la pena".

Así, ha valorado que "estamos saliendo de la crisis y hoy Navarra es una de las primeras en la línea de salida de la recuperación económica".

Por los derechos forales

Asimismo, la líder del partido regionalista ha afirmado que "en estos momentos en los que está en cuestión nuestra plena capacidad tributaria, estamos trabajando con la máxima firmeza y eficacia para mantener intactos todos nuestros derechos forales".

"Navarra es una Comunidad foral, con sus derechos históricos pero, a la vez, leal y comprometida con España", ha defendido.