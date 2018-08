Política

Cañete pide a Juncker una 'cartera importante' para España

Redacción

04/09/2014

Asimismo, desvela que el único puesto que no quiere es el de comisario de Agricultura.

El candidato español a comisario, Miguel Arias Cañete, ha pedido este jueves al próximo presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, una "cartera importante" en su equipo alegando que España "ha cumplido sus deberes comunitarios" y "está entre los Estados grandes de la UE".

Cañete ha transmitido esta solicitud a Juncker durante su entrevista de evaluación, después de que varios medios europeos hayan publicado que el luxemburgués sopesa adjudicarle la cartera de I+D+i, considerada como de segunda división en el organigrama del Ejecutivo comunitario.

"Nosotros lo que queremos es que España pueda tener una cartera importante y desempeñarla con la mayor eficacia para la construcción europea y para el beneficio de los 28 estados miembros, incluido España", ha dicho el exministro de Agricultura en declaraciones a la prensa tras ser entrevistado por Juncker.

"España siempre ha mantenido que ha sido un país serio, que ha cumplido sus deberes comunitarios, que ha hecho grandes esfuerzos, por tanto somos un país que es acreedor a un tratamiento riguroso", ha argumentado. "Hay otros Estados que tienen más peso económico --ha insistido Cañete-- pero también España está entre los Estados grandes de la UE y por eso nosotros estamos defendiendo una cartera importante".

El exministro ha eludido desvelar cuáles son las carteras que más interesan a España y tampoco ha dicho si se contentaría con dirigir el departamento de Innovación.

"Solamente hay una que no quisiera repetir, que no quisiera desempeñar, que es agricultura, porque he estado toda mi vida vinculado a agricultura", ha dicho Cañete. "Hemos analizado las diferentes opciones y yo le he puesto de manifiesto cuáles podrían ser los intereses de España", ha explicado el exministro de su reunión con Juncker, que según ha dicho ha sido "muy grata".