Política

Ponencia política

Aralar apuesta por superar siglas dentro de EH Bildu

Redacción

07/09/2014

Patxi Zabaleta ha abogado por que EH Bildu "unifique" sus estructuras con el objetivo de ofrecer un "frente abierto de izquierda soberanista".

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, ha abogado por que EH Bildu "supere la suma de siglas" y "unifique" sus estructuras con el objetivo de ofrecer un "frente abierto de izquierda soberanista".

Zabaleta, junto con el vicecoordinador Dani Maeztu y la secretaria de organización Rebeka Ubera, ha presentado en una rueda de prensa el VI congreso de Aralar que se celebrara entre el 8 y el 15 de noviembre y del que saldrá elegida la persona que le sucederá en el cargo una vez que anunció el pasado mes de agosto que dejaba la dirección del partido.

Los representantes de Aralar han señalado que todavía "no hay ningún nombre" para suceder a Zabaleta y tanto Ubera como Maeztu no han revelado si se presentarán o no a las votaciones ya que, han agregado, son "unos militantes más". Maeztu sí ha avanzado que desaparecerá el cargo de vicecoordinador y Aralar contará solo con un coordinador y una secretaría de Organización.

La ponencia política que será debatida en el congreso afirma que "es hora de superar la suma de siglas" de la coalición EH Bildu y remarca que Aralar hará una aportación "fuera de los intereses partidistas" para ofrecer a la sociedad un "amplio frente de izquierda soberanista".

Preguntado por esta cuestión, Zabaleta ha señalado que Aralar siempre ha propugnado una izquierda abertzale "civil y plural", pero con unos "comunes denominadores" y ha defendido que "hay que ir dando pasos para superar las siglas". Ha remarcado que la coalición EH Bildu es "estratégica" y "duradera" en el tiempo, pero "para ejercer la política de forma democrática se deben ir creando estructuras unitarias" y superar las característicos intereses partidistas.

Zabaleta ha señalado que es un "hecho" que la adaptación del partido a la coalición pasa por un adelgazamiento de las estructuras internas.