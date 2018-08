Política

Proceso Catalán

Mas: 'Votaremos seguro, otra cosa es en qué condiciones'

Redacción

12/09/2014

'Cuando nos vayamos encontrando con problemas, ustedes verán soluciones. Todo está pensado', ha afirmado el presidente catalán. Su objetivo es que la votación tenga todas las garantías democráticas.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha expresado este viernes, el después de la Diada, su pleno convencimiento de que en el próximo 9 de noviembre los catalanes podrán participar en una consulta soberanista: "Votaremos seguro, otra cosa es en qué condiciones se podrá hacer" porque hay cosas que no dependen del Govern.



En una entrevista de la emisora Rac1, Mas ha dicho que su objetivo es que la votación tenga todas las garantías democráticas para que nadie pueda cuestionar la legitimidad del resultado, aunque no ha querido desvelar algunas de las incógnitas que hay sobre la mesa, por ejemplo, cómo actuará si un Ayuntamiento no quiere colaborar a nivel logístico.

En el caso de que "las condiciones de la convocatoria de la consulta quedasen alteradas por la actuación de otros", Mas ha reiterado que consensuará qué respuesta hay que dar con todos los partidos que apoyan la consulta: CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP. "Cuando nos vayamos encontrando con problemas, ustedes verán soluciones. Todo está pensado".

Mas ha dicho que puede darse el caso de que "las condiciones de la convocatoria de la consulta quedasen alteradas por la actuación de los otros", en relación al Estado, aunque también ha asegurado que podría darse la circunstancia de tras un eventual recurso del Gobierno Central ante el TC, luego el Alto Tribunal levantase la suspensión de la consulta. En ese sentido, Mas ha dicho que su apuesta es que la consulta del 9N cuente con todas las garantías, y también ha destacado que en la hoja de ruta soberanista, "el Estado es un actor de esta película", pero ha dicho que aunque el Gobierno Central diga 'no' a todo, no puede evitar las ansias de los catalanes de poder votar.



Su estrategia pasa por dos ejes: preservar la unidad con los partidos catalanes y garantizar que la consulta sea legítima, por lo que debe contar con todas las garantías democráticas "para que tenga validez" y la votación no pueda ser cuestionada ni en el resto de España ni por parte de las instituciones internacionales.



La Diada y la masiva movilización en la Diagonal y la Gran Vía de les Cortes Catalanes refuerzan la hoja soberanista, ha dicho, y que pasa por aprobar en el próximo viernes 19 la nueva ley de consultas en el Parlament y firmar "en los días siguientes" el decreto de convocatoria de la votación, cuyo dispositivo tiene totalmente preparado la Generalitat.