Política

Concierto económico

Barcina pide a la Asamblea de Madrid 'respeto' con el régimen foral

Redacción

12/09/2014

Después de que el PP y UPyD hayan votado a favor de la supresión del convenio económico, Barcina ha dicho que no será la primera vez que llame al presidente de la Asamblea para pedirle respeto.

La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha pedido este viernes a la Asamblea de Madrid "coherencia y respeto" al régimen foral navarro, que, según ha remarcado, "no es un privilegio, sino un derecho reconocido en la Constitución española".

Después de que conocerse que el PP y UPyD han votado en esa Asamblea a favor de la supresión del convenio económico, Yolanda Barcina ha reconocido a los periodistas que no será ésta la primera vez que llame al presidente de la Asamblea para pedirle respeto.

"No es la primera vez que esto sucede, no es la primera llamada que tendré que hacer al presidente de la Asamblea de Madrid, ya lo he hecho en esta legislatura en otras ocasiones", ha apuntado.

A continuación ha remarcado que lo que va a hacer es "negociar todo lo que afecta al convenio económico y al régimen foral con quien corresponde que es el Gobierno de España" y lo va hacer "con la ley y con decisión".

La portavoz del PPN en el Parlamento foral, Ana Beltrán, ha asegurado hoy que su partido no comparte la decisión adoptada en la Asamblea de Madrid, con apoyo de los populares, contraria al régimen foral y la ha calificado de "oportunista".

EH Bildu ha denunciado, por su parte, que el apoyo del PP de Madrid a la propuesta de UPyD evidencia que el los populares desarrollan una estrategia de "recentralización" contraria a los "derechos de la sociedad vasca". Frente a esta actitud, ha asegurado que "igual que en Catalunya, también en Euskal Herria es hora de responder con firmeza".

El Gobierno respeta la Constitución

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado este viernes que la Constitución establece en su disposición adicional primera el respeto a los derechos históricos de los territorios forales en los que se basa el Convenio navarro y el Concierto Económico vasco.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que "el Gobierno respeta la Constitución" y ha señalado que "quien quiera modificarla en este punto sabe cuáles son los procedimientos de reforma".