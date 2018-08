Política

Sare: 'Denunciar la dispersión no es un menosprecio a las víctimas'

12/09/2014

La plataforma ha asegurado que la denuncia de la política de dispersión "no representa para nadie", a excepción de Urquijo, "ninguna afrenta" a las víctimas.

La plataforma Sare ha asegurado que la denuncia de la política de dispersión "no representa para nadie", a excepción del delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, "ninguna afrenta ni menosprecio" a las víctimas, sino "exigencia de que se cumplan las leyes".

En esta línea, ha censurado que solicitar la suspensión del acto del día 20 en Bilbao, "en función de presunciones sin base objetiva alguna, nada tiene que ver con una sociedad democrática".

En una rueda de prensa en Bilbao, los portavoces de Sare Joseba Azkarraga y Asun Landa han lamentado que el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, haya solicitado a la Abogacía del Estado que interponga un recurso contencioso-administrativo para pedir la suspensión cautelar del acto convocado, tras el "fracasado intento" de que el Ayuntamiento de Bilbao no autorizara el uso del pabellón Bilbao Arena.

En cualquier caso, el exconsejero vasco de Justicia ha confiado en que la Justicia no admita a trámite esta petición y ha señalado que, por ello, "no hay plan B". "No sirven viejas recetas para tiempos nuevos", ha afirmado.

En esta línea, ha advertido de que "algo falla en nuestra convivencia cuando se hace necesario explicar que es preciso respetar y defender los derechos de todas las personas, también las presas". A juicio de Sare, pedir la suspensión cautelar de este acto es "absolutamente rechazable".

En este contexto, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía, "cualquiera que sea su ideología", para que participe en el acto del sábado 20 en el Bilbao Arena en favor de "los derechos humanos de los presos", a partir de las seis de la tarde, para que "aporten su granito de arena en el camino de la resolución".

Apoyo de Etxerat

Por su parte, la asociación de familiares de presos, Etxerat, ha remarcado que el acto convocado por Sare es "una cita para derribar el muro de la vulneración de derechos humanos que supone la dispersión".

Etxerat ha invitado a la sociedad vasca a una cita que han situado "por encima de los colores" y en donde han confirmado su participación.