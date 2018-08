Política

Hasier Arraiz

'Hay que dar respuestas unitarias a la agresión al derecho a decidir'

Redacción

14/09/2014

Asimismo, el portavoz de EH Bildu ha respondido a los jeltzales que "es Rajoy el que no está en la agenda democrática de Euskal Herria".

El portavoz de EH Bildu, Hasier Arraiz, ha insistido en la necesidad de que los partidos, instituciones y los ciudadanos de Euskadi den "una respuesta unitaria" a las "amenazas" y posibles "agresiones" al derecho a decidir de los vascos y catalanes.

Arraiz, en declaraciones a los periodistas durante la Fiesta de la Vendimia de Rioja alavesa que se celebra en Labastida, ha confiado en que las instituciones de Cataluña "recojan el mandato" de las "miles" de personas que el pasado día 11 se manifestaron en Barcelona en defensa de la consulta soberanista y del "derecho a decidir" de esa comunidad.

El portavoz de EH Bildu se ha referido al mensaje del PNV en relación a que Euskadi "no está en la agenda" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En este sentido, ha respondido a los jeltzales que "es Rajoy el que no está en la agenda democrática de Euskal Herria".

Arraiz ha lamentado que los vascos "todavía no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cómo tiene que ser el procedimiento para también podamos decidir libremente y democráticamente nuestro futuro".

Respecto al rechazo del Gobierno central a la celebración de la consulta catalana, ha considerado que "los vascos tenemos que ponernos de acuerdo para responder unitariamente, como están haciendo en Cataluña, ante esta agresión que puede recibir las instituciones y la sociedad catalana".

"No podemos dejarlos solos; cualquier agresión a cualquier amenaza contra Cataluña es una agresión y una amenaza contra Euskal Herria, porque el no al derecho a decidir de Cataluña es el no al derecho a decidir de Euskal Herria", ha señalado.