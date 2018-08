Política

Política penitenciaria

El hermano de Artola ve la dispersión como 'una medida de venganza'

16/09/2014

Por otra parte, los grupos junteros del PNV y EH Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia han pedido a Instituciones Penitenciarias que acerque a las cárceles vascas "a todos los presos vascos".

El hermano de Jone Artola, Joseba Artola, ha asegurado este martes, durante una rueda de prensa en Bilbao convocada para explicar la situación de su familiar tras sufrir un accidente de tráfico cuando regresaba de visitar a un preso en Castellón, que la dispersión de los reclusos de ETA es "una medida política de venganza".

El acto ha tenido lugar en la plaza del Teatro Arriaga de la capital vizcaína, donde más de un centenar de familiares de presos se han concentrado para pedir el fin de la dispersión.

La manifestación, convocada por el colectivo de familiares de presos Etxerat, también ha servido para explicar el estado de salud de Jone Artola. La exportavoz de Etxerat resultó herida el pasado domingo tras sufrir un accidente de tráfico cuando regresaba de visitar a un familiar encarcelado en Castellón. En el suceso también resultaron heridos su pareja y su hijo, y falleció una mujer.

Ante este suceso, Joseba Artola ha afirmado que la dispersión es contraria "no solo ya a su propia legislación, sino incluso a las reglas europeas penitenciarias". Asimismo, ha subrayado que las circunstancias políticas y sociales en las que se aprobó la norma "hace veinticinco años" no son las mismas que se viven en la actualidad. "El problema de la dispersión no es que sea una medida política como en su día la vendieron, de seguridad interna del Estado, sino que la dispersión es una medida política de venganza", ha explicado.

Por otra parte, los grupos junteros del PNV y EH Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia han deseaado la pronta recuperación de la portavoz de Etxerat Jone Artola, que sufrió un accidente de tráfico tras visitar a un familiar preso en Castellón, y han pedido a Instituciones Penitenciarias que acerque a las cárceles vascas "a todos los presos vascos".

El portavoz parlamentario de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, sólo ve "ánimo de venganza" en la dispersión de presos y ha exigido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que deponga esta política que "nada aporta a la resolución del conflicto" vasco.

EH Bildu ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento Vasco para exigir "el final de la dispersión de los presos vascos", después de que el accidente "haya puesto una vez más de manifiesto la crueldad de la política penitenciaria del Gobierno español".