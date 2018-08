Política

Los procesados exigen el cierre definitivo del 'caso Egunkaria'

Redacción

18/09/2014

"Ya está bien, ya hemos sufrido demasiado cuando cerraron Egunkaria, cuando nos detuvieron, cuando nos torturaron. Ya es hora de que se termine", han subrayado.

Los procesados en la causa económica del 'caso Egunkaria' han reclamado que se ponga fin al juicio porque, según han subrayado, ya han "sufrido demasiado" desde que se clausuró el diario en euskera y han insistido en que "ya es hora de que se termine" con este proceso.

Seis de los ochos procesados en esta causa -Jose María Sors, Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Mikel Sorozabal, Begoña Zubelzu y Ainhoa Albisu- se han concentrado ante los juzgados de Atotxa en Donostia-San Sebastián, arropados por una amplia representación de agentes institucionales, políticos, sindicales, sociales y culturales.

Entre los concentrados se encontraban el viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco, Patxi Baztarrika, representantes de la Diputación de Gipuzkoa como los diputados Ikerne Badiola, Iñaki Errazkin y Garbiñe Errekondo, miembros del Gobierno municipal donostiarra como Nora Galparsoro, representantes de Sortu como Pernando Barrena y Marian Beitialarrangoitia, así como representantes de la sociedad y la cultura como la directora del Instituto Vasco Etxepare, Aizpea Goenaga, o el músico Jabier Muguruza, entre otros.

En declaraciones a los periodistas, Iñaki Uria ha agradecido "la amplia representación" de la sociedad que ha tomado parte en la concentración porque, según ha destacado, "para ellos ha estado claro desde el principio que no había caso Egunkaria, que no ha habido delito".

De este modo, ha insistido también en que "no ha habido perjudicado", puesto que "el supuesto perjudicado", que era el Gobierno vasco, "no se presentó en la causa y presentó sendos documentos de gobiernos diferentes, en tiempos de López y en tiempos de Urkullu, diciendo que no había delito".

A su juicio, la Fiscalía de Gipuzkoa "mantiene vivo el caso por el mismo impulso político que cuando cerraron el Egunkaria".

Por ello, ha manifestado que "ya vale". "Ya está bien, ya hemos sufrido demasiado cuando cerraron Egunkaria, cuando nos detuvieron, cuando nos torturaron. Ya es hora de que se termine", ha subrayado.

De este modo, ha confiado que el caso concluya en la reunión del tribunal que tendrá lugar este viernes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa para decidir si se sigue adelante con el proceso.