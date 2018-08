Política

Susana Díaz descarta adelantar las elecciones andaluzas

Redacción

22/09/2014

La presidenta de la Junta ha garantizado que "va a haber presupuesto" en 2015.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que no quiere que "haya elecciones anticipadas" en el territorio, porque tiene intención de "agotar la legislatura", y ha garantizado que "va a haber presupuesto" en 2015.

Díaz se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha expresado que aunque su intención es agotar la legislatura, para ello "se tienen que dar las circunstancias, y si en algún momento no se dan, hablarán los andaluces, que les corresponde en su derecho".

Tras insistir en varias ocasiones en que no está contemplando "ningún adelanto electoral" y señalar que "quienes están en ese tacticismo es que no están en el tajo", la jefa del Ejecutivo andaluz ha admitido que "no es fácil gobernar cuando te faltan recursos y se toman decisiones por parte del Gobierno para poner zancadillas", pero ha querido dejar claro que tanto PSOE-A como IULV-CA "somos conscientes de la responsabilidad del momento" aunque "no estemos de acuerdo en todo, porque somos dos partidos distintos, pero sí en lo que hemos firmado" en el acuerdo de gobierno por Andalucía.