Política

Juicio contra Segi

Los detenidos en Loiola, enviados a la prisión de Soto del Real

Redacción

23/09/2014

El juicio se ha reanudado con los interrogatorios de más acusados. Los acusados han negado su pertenencia a Segi y han alegado que sus declaraciones al ser detenidos fueron fruto de malos tratos.

El tribunal de la Audiencia Nacional encargado de juzgar a 28 acusados de pertenecer a Segi ha ordenado el ingreso en prisión de los cinco detenidos el lunes en Loiola después de que no comparecieran a la primera jornada del macrojuicio en su contra.

El juicio se ha reanudado con los interrogatorios de más acusados, que han vuelto a comparecer vestidos con camisetas naranjas con la leyenda en euskera "Libre. De la solidaridad al compromiso".

La presidenta del tribunal ha advertido de que volverá a suspender el juicio si se vuelve a producir una alteración.

Los acusados han negado su pertenencia a Segi y han alegado que sus declaraciones al ser detenidos fueron fruto de malos tratos, lo que han dicho a preguntas de sus abogados ya que han rechazado contestar al fiscal.

Imanol Beristain Gutiérrez ha dicho que es profesor en una ikastola de Algorta (Bizkaia), en la que da clases a niños de 8 a 12 años, y que las reuniones en las que participó no eran de Segi sino por su militancia por la enseñanza y a favor del euskera y de un modelo educativo propio para Euskadi y por su afiliación al sindicato LAB.

Rubén Villa Esnaola ha asegurado que su actividad se circunscribía a su participación en una comparsa juvenil de la comisión municipal de fiestas de Sestao (Bizkaia) y en movilizaciones políticas por su ideología abertzale.

Xabat Morán Ruiz ha manifestado: "No he militado en ninguna organización terrorista. He trabajado por la liberación de mi país a nivel social y nacional".

Ainara Ladrón Urbieta ha dicho que lucha "por la liberación nacional y social de Euskal Herria a través de asambleas con una militancia política a favor de la independencia".

Juicio en la Audiencia Nacional. Foto: EFE

'Los cinco de Loiola'

Imanol Salinas, Xabier Arina, Jazint Ramírez, Irati Tobar e Igarki Robles han sido trasladados al término de la jornada a la cárcel madrileña de Soto del Real, donde permanecerán hasta que finalice el proceso.

Xabier Arina ha sido examinado por el médico forense, según ha pedido su abogada, porque presenta golpes y sangre en los oídos.

Los cinco fueron arrestados durante la noche de este lunes por agentes de la Ertzaintza en el 'Aske Gunea' organizado para que no se llevaran a los detenidos, y han sido trasladados esta mañana a la sede judicial situada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, para que se incorporaran a la vista oral.

La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ordenó ayer su busca y captura y advirtió su incomparecencia podía provocar que ingresaran en la cárcel. Está previsto que el juicio se prolongue hasta el próximo mes de diciembre.

El tribunal ha actuado a petición de la Fiscalía, que ha destacado la existencia de riesgo de fuga y sustracción a la acción de la justicia. Los abogados de las defensas se han opuesto y han alegado que los jóvenes huídos se encontraban localizados en todo momento y no existía riesgo de fuga. "Fue un acto de protesta", han asegurado.

La presidenta de la Sala, Ángela Murillo ha comentado en la vista que al tribunal le es indiferente que el acto en el que participaban fuera de protesta.

Petición de la Fiscalía

El fiscal Juan Antonio García Jabaloy ha estimado que hay que tener en cuenta "la gravedad del delito" y "la petición de seis años de prisión para todos los acusados" y el hecho de que su incomparecencia ayer no estuvo justificada con lo que se sustrajeron a la acción de la justicia y han constatado "riesgo de fuga que justifica modificar su situación de libertad por la de prisión provisional".

El fiscal pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para cada uno de los 28 acusados.

Detención en Loiola

Un amplio despliegue policial, formado por una treintena de dotaciones de la Ertzaintza, llegó pasadas las 18:45 del lunes a Loiola. Los agentes dieron lectura a la orden de arresto emitida por la Audiencia Nacional y comenzaron a identificar a los integrantes del ‘muro popular’. Los concentrados llevaban máscaras y antifaces lo que dificultó a los agentes su identificación. El arresto se llevó a cabo minutos antes de las 20:00 horas.