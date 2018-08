Política

Petición

La Fundación Buesa pide excluir a la IA del Día de la Memoria

Redacción

23/09/2014

La fundación ha pedido a partidos e instituciones vascas que alcancen un acuerdo para que el Día de la Memoria no se repita el "lamentable espectáculo de la división".

La Fundación Fernando Buesa ha pedido este martes a partidos e instituciones vascas que alcancen un acuerdo para que el Día de la Memoria no se repita el "lamentable espectáculo de la división" y para ello propone que no participen en los homenajes unitarios quienes no han deslegitimado el terrorismo de ETA.

Esta fundación, creada en recuerdo del dirigente socialista Fernando Buesa asesinado por ETA en el año 2000, publica hoy un artículo en su boletín en el que recuerda que en menos de dos meses, el 10 de noviembre, se celebrará en Euskadi el Día de la Memoria.

Pone de relieve que esa efeméride fue creada por las instituciones vascas para rememorar a las víctimas que ha habido "durante los más de 40 años de terrorismo de ETA".

"Nos gustaría que no se repitiera un año más el lamentable espectáculo de la división por un lado, con actos múltiples pero de calado diverso, junto a la desazón que nos produce el hecho de que quienes no han sido todavía capaces de deslegitimar el asesinato de sus conciudadanos participen, e incluso lideren, actos de memoria", destaca la Fundación Buesa.

En las cuatro ediciones celebradas, en Euskadi se han recordado tanto a las víctimas del terrorismo como a las de todas las vulneraciones de derechos humanos en medio de la división entre partidos.