EH Bildu planteará su hoja de ruta para 'ejercer el derecho a decidir'

24/09/2014

La coalición ha subrayado que 'todo aquel que se sume a este camino, a esta Euskal bidea, será bienvenido'.

El grupo parlamentario de EH Bildu ha anunciado que, en el pleno de política general de este jueves, expresará su compromiso "activo" a "empezar a caminar, con quienes quieran, para conseguir que Euskal Herria pueda ejercer su derecho a decidir".

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Vasco, los parlamentarios de la coalición Juanjo Agirrezabala y Oskar Matute han presentado los ejes de la intervención del presidente de Sortu y parlamentario de la coalición, Haiser Arraiz, en el debate de política general de este jueves, donde ejercerá de portavoz del grupo tras la salida de Laura Mintegi.

EH Bildu cree que este primer pleno del curso político es una "oportunidad" para dirigirse a la ciudadanía, "superando los muros de esta institución" -- el Parlamento vasco-- para subrayar el compromiso "activo" de la coalición a "empezar a caminar, con quienes quieran hacerlo a nuestro lado, para conseguir que Euskal Herria pueda ejercer su derecho a decidir".

"Somos un pueblo democráticamente maduro y políticamente responsable y el Estado no es nadie para negarnos nuestro derecho a poder votar, a poder decidir. Solo quien teme a la democracia, teme al veredicto de las urnas", ha defendido, para subrayar que el referéndum de Escocia "ha puesto sobre la mesa un procedimiento democrático que, con voluntad, también podría recorrer Euskal Herria.

Asimismo, ha advertido de que no tienen que "pedir permiso a nadie para empezar a andar" y ha subrayado que "todo aquel que se sume a este camino, a esta 'Euskal bidea', será bienvenido". "Hemos empezado a andar. No podemos estar más tiempo inactivos esperando cambios de posición en Madrid cuando sabemos que la posición del Gobierno español no es la de abordar procesos de negociación para dar respuesta a un conflicto que parece enquistado", ha indicado.

Tras explicar que mantienen una "mano tendida" al conjunto de la sociedad vasca, agentes sociales y políticos, ha apostado por trazar una "hoja de ruta" que permita recorrer el camino "de forma efectiva y mucho más rápida que la actual". "La sociedad vasca debe tomar el timón y debemos ser los agentes políticos, sociales y sindicales quienes empujemos en esa dirección", ha insistido.