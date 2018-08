Política

Pleno de política general

Maneiro acusa a Urkullu de 'obviar' los problemas de los ciudadanos

Redacción

25/09/2014

El parlamentario de UPyD ha acusado al lehendakari de no haber sido 'capaz de resolver ni uno solo de los problemas' de los ciudadanos y, además, "crear nuevos"

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha acusado al lehendakari Iñigo Urkullu de mostrar "insensibilidad" ante los problemas de los ciudadanos vascos. Además, ha declarado que no les ha dado "ninguna esperanza" a aquellos que peor están pasando.

Maneiro ha sido el encargado en abrir la sesión de tarde del pleno de política general que se celebra este jueves en el Parlamento Vasco.

Gorka Maneiro ha subrayado que Urkullu ha obviado los problemas de los ciudadanos vascos diciendo que Euskadi está mejor que el resto de España, cuando los "ciudadanos vascos están peor que hace un año. (...) Y se ha perdido un año para tomar medidas necesarias".

Según Maneiro Urkullu "no ha sido capaz de resolver los principales problemas de Euskadi, incluso ha creado problemas nuevos" y ha citado como ejemplos los conflictos en Osakidetza y Ertzaintza, además de su propuesta de nuevo estatus.

De este modo, ha resaltado que el lehendakari "no termina por concretar, por miedo y por cobardía", su propuesta y no explica "ni qué es exactamente lo que quiere ni qué pasos concretos va a dar para alcanzarlo ni con qué apoyos cuenta ni si piensa vulnerar la legalidad vigente" y "ahora quiere usted seguir el camino de Escocia" en lo que considera "el colmo de la irresponsabilidad más absoluta". "No sólo no resuelve un solo problema y crea nuevos sino que además nos pretende introducir en la senda de la división y del enfrentamiento", ha insistido.

Maneiro ha advertido a Urkullu de que tendrá "enfrente a UPyD" si lo que pretende es "saltarse la legalidad vigente, vulnerar la Constitución española o impulsar iniciativas políticas para romper la convivencia entre vascos o de los vascos con el resto de los españoles". A su entender, "el derecho a decidir que ustedes defienden es una falacia" y la consulta a la que aspiran "inaceptable". "El futuro del país lo decidimos entre todos. Su derecho a decidir consiste en privar a millones de ciudadanos de ese derecho", ha añadido.

Por otra parte, ha afirmado que una reforma de la Constitución es posible, a través de los mecanismos establecidos en la legalidad vigente, para formar un estado federal "simétrico e igualitario" dentro de una Europa federal.

Urkullu acusa a Maneiro de poner en su boca cosas que no ha dicho

El lehendakari Iñigo Urkullu ha acusado a Gorka Maneiro de poner en su boca cosas que no ha dicho: "Me critica por cosas que no he dicho". Urkullu ha considerado que Maneiro ha acudido al Parlamento Vaco con su papel y, como en tantas otras ocasiones, "da la impresión que no me ha escuchado". "Me critica por no dirigirme a los ciudadanos. ¿Y usted se dirige a los ciudadanos?", ha añadido. Por otra parte, ha emplazado a Maneiro que diga claramente que UPyD propone eliminar el autogobierno vasco.