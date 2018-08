Política

La presunta corrupción de Pujol centra las preguntas de la oposición

26/09/2014

La diputada Gemma Calvet ha recordado al expresidente que la gente "tiene muchas dudas" sobre su actuación, la de su familia, y el origen de los fondos no declarados.

La diputada de ERC en el Parlament Gemma Calvet ha recordado ante el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que su confesión de haber tenido dinero en el extranjero sin regularizar más de treinta años provocó "decepción e indignación" a la ciudadanía catalana.

Durante la comparecencia parlamentaria, que ha calificado de difícil e incómoda dada la trayectoria del expresidente, Calvet ha recalcado que, tras la confesión, la gente "tiene muchas dudas" sobre su actuación, la de su familia, y el origen de los fondos no declarados.

Por eso, ha planteado una serie de preguntas a Pujol: por qué no regularizó este dinero desde 1980; por qué su familia ingresó hace poco 3 millones de euros en la Banca Andorrana, y por qué se decidió a confesarlo en este momento.

La diputada ha querido plantear las preguntas "sin acusar a nadie", pero ha exigido al expresidente que concrete sus respuestas por responsabilidad.

"Porque estamos plenamente comprometidos con un proyecto de política honesta", le ha dicho, y ha ahondado en la necesidad de que se produzca una catarsis en la política catalana, según sus palabras.

Acciones de la Banca Catalana

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha acusado al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol de que "ha sembrado la sospecha en la política catalana". Asimismo, le ha preguntado si el dinero evadido en Andorra procedía de la venta de acciones de Banca Catalana antes de su quiebra.

Iceta ha criticado ante Pujol las declaraciones del actual presidente, Artur Mas, por entender que el caso Pujol es una cuestión personal y familiar, y también ha criticado las palabras del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que opinaba que el expresidente "debe desaparecer y renunciar a todo".

A juicio de Iceta, Pujol tiene la obligación de dar cuenta de sus acciones ante todos los catalanes y explicar, entre otras cuestiones, "si su familiares realizaron negocios ilícitos al amparo de la Generalitat", que Pujol presidió durante 24 años.

Iceta no ha rechazado erigirse como juez y le ha recordado que no comparece como acusado ya que será ante la justicia donde deberá responder sobre los delitos presuntamente cometidos, pero que es en la cámara donde tiene la oportunidad "de expiar el mal generado y dar respuesta a lo ocurrido después de mostrarse como máxima figura institucional, referente de la ética".

El líder socialista le ha pedido aclarar el volumen total defraudado a la Hacienda pública tanto por él como por su familia; que presente documentos que así lo acrediten; y que desmienta si el dinero confesado proviene de la venta de acciones de Banca Catalana antes de entrar en quiebra.

Además, ha lamentado que, después de que el expresidente Pasqual Maragall hiciera público en la cámara catalana el cobro de comisiones por concesión de obra pública del 3%, eso no mereciera la atención del Govern.

"Usted no tiene autoridad para decir si es un político corrupto o no"

La líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha acusado a Jordi Pujol de no aclarar nada en su comparecencia ante el Parlament, y le ha negado cualquier credibilidad al haber "engañado a los catalanes" más de 30 años.

"Usted no tiene autoridad hoy para decir si es un político corrupto o no", ha afirmado en su primera intervención de preguntas, en la que le ha recordado que también dijo durante mucho tiempo que no tenía dinero en el extranjero pero luego se demostró que sí.

Ha argumentado que las cifras que ha aportado Pujol en su intervención inicial no cuadran con el dinero regularizado por su familia en los últimos meses: "Su comparecencia no aclara nada".

Además, le ha preguntado si el origen de los fondos en el extranjero son comisiones por la adjudicación de obra pública; y si una de las dos personas que gestionaban esos fondos era el padre del actual presidente, Artur Mas.

La popular, que ha criticado que algunos de los que gobernaron con Pujol sigan siendo consellers del Govern, ha censurado que Mas convoque este sábado la consulta de autodeterminación para "intentar tapar" la comparecencia del expresidente.

Conocimiento de Mas

Por su parte, el líder de C's, Albert Rivera, ha preguntado a Jordi Pujol si el actual presidente, Artur Mas, estaba al corriente de "todo lo que pasaba" y de las cuentas que la familia Pujol tenían en el extranjero.

"¿Mas formaba parte de la trama y de la banda? ¿Sí o no? ¿Nunca ha sabido nada del 3% o del 4%? ¿No se enteraba de nada cuando estaba de 'conseller en cap'?", ha preguntado durante su intervención, en la que ha asegurado que no cree que se trate del 'caso Pujol', sino del 'caso CDC'.

"Queremos saber quién ha participado además de Pujol en todo esto", ha añadido, y ha avanzado que C's pedirá que Mas comparezca ante la comisión de investigación que prevé crear el Parlament tras la comparecencia de este viernes.

Rivera no se cree que los fondos de la familia Pujol en el extranjero no tengan nada que ver con su actividad al frente del Govern, y le ha preguntado si está pactando con instituciones del Estado para exculpar a su mujer y a sus hijos.

"Algunos nos tememos que usted ha tenido trato de privilegio por sus pactos con PP y PSOE", según el líder de C's, que ha preguntado al expresidente si va a devolver el dinero que no ha pagado en impuestos mientras ha tenido fondos en el extranjero.

Explicación de la verdad

El líder de ICV, Joan Herrera, ha exigido a Jordi Pujol que "explique la verdad" sobre el origen de su fortuna familiar y no únicamente lo que le conviene, y también le ha instado a que "tire de la manta" y aclare si hay partidos que han cobrado comisiones.

Herrera ha advertido que la confesión de Pujol "permite confirmar sospechas" surgidas durante los 23 años en que estuvo gobernando.

"No es usted el único defraudador de Hacienda pero usted ha sido presidente durante 23 años, y cuando todavía lo era, por ejemplo, se permitía abroncar a movimientos vecinales cuando reclamaban un trato fiscal más justo", ha recordado el coordinador nacional de ICV.

Herrera ha exigido a Pujol que "explique la verdad política sobre su fortuna familiar" porque la sospecha generalizada, ha indicado, es que "su familia se ha aprovechado de sus relaciones con el poder".

ICV-EUiA ha planteado al expresidente preguntas como si la fortuna familiar tiene relación con Banca Catalana, y ha reclamado al expresidente que "tire de la manta" para conocer la verdad sobre las presuntas comisiones del 3 % en la concesión de obras públicas por parte de la Generalitat.

"Su relato no es verosímil, porque conocía el país de arriba a abajo, y a nosotros nos ha extrañado de que no haya hablado de sus relaciones con influyentes empresarios que se vieron beneficiados con contratos públicos".

Esfera personal del político

El portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, ha reiterado que desaprueba los hechos confesados por el expresidente de la Generalitat, pero ha dejado claro que la federación no renuncia ni reniega del proyecto político que impulsó durante sus 23 años de gobierno.

"Estamos dolidos y no aprobamos los hechos del comunicado, pero reconocemos lo mucho que Pujol ha hecho por Cataluña durante su vida", ha recalcado.

Según Turull, las explicaciones de Pujol evidencian que los hechos confesados afectan "a la esfera personal del político y no a su acción política", y que, tras sus palabras, todos saben más sobre lo sucedido.

También ha arremetido contra las intervenciones de la oposición, especialmente de PP y C's, a los que ha acusado de difamar y de querer "ensuciar más" todo lo relacionado con CDC y con CiU.

Así, ha acusado a la líder popular, Alicia Sánchez Camacho, de alcanzar el límite de la hipocresía política, y al líder de C's, Albert Rivera, de utilizar el Parlament "como un plató de televisión para perpetrar un linchamiento público a alguien que ha sido un referente público".

Muerte del Pujolismo

El diputado de la CUP en el Parlament David Fernàndez ha hecho una dura intervención contra Jordi Pujol asegurando que "el proceso enterrará el pujolismo" pese al legado de fraude que deja a los catalanes.

Fernàndez le ha recordado que lo que "hoy toca" es dar respuesta a las preguntas de los diputados, aunque no sea un juicio, y ha advertido de que, si no lo hace, abandonarán la Comisión de Asuntos Institucionales.

Para el diputado de la CUP, el legado que deja a los jóvenes de Catalunya son ruinas, por lo que le ha recordado que "en el barco que debe llevar a los catalanes a Ítaca no tiene asiento reservado", en alusión a la independencia.

Fernàndez ha pedido que aclare las acciones presuntamente ilícitas de su familia, si su partido se ha financiado de forma ilegal, y ha comparado a Pujol con el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, llamándole además "ladrón de guante blanco".

Por todo ello, ha proclamando el final del legado político del expresidente afirmando que "tocan campanas de muerte, la muerte de un régimen, la muerte del pujolismo".

Enfado de Pujol

En el turno de réplica, Jordi Pujol ha respondido a los grupos del Parlament gritando enfadado, reprochándoles que le acusen de una gran corrupción, y ha alegado que así no hubiera aguantado su Govern de 23 años: "Si todo hubiera sido tan corrupto no se hubiera aguantado".

Para él, "hay un punto de frivolidad y de liarlo todo" en contra suya y de CiU durante las intervenciones de los grupos por su comparecencia, a raíz de su confesión de tener dinero en el extranjero sin regularizar.

Les ha replicado que su comparecencia estaba convocada para hablar precisamente de su confesión de fondos sin regularizar en el extranjero, no de corrupción de sus gobiernos, que además ha negado.