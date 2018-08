Política

Crítica al PNV

PP: 'La independencia es el peor negocio posible para los vascos'

Redacción

28/09/2014

La secretaria general del PP de Euskadi, Nerea Llanos, asegura que con los debates identitarios no se solucionan los problemas de los vascos.

La secretaria general del PP en Euskadi, Nerea Llanos, considera que la independencia es el peor negocio posible para los vascos. Además, asegura que con los debates identitarios no se solucionan los problemas de los vascos.

Antes de la celebración en Bilbao de la comida popular anual de cargos y afiliados del PP vasco con la que este partido da inicio al curso político, Llanos ha acusado hoy al lehendakari Urkullu de "seguir poniendo el proyecto soberanista por encima de las prioridades de los vascos" y le ha pedido que cambie ese proyecto por una actitud "responsable" que atienda a los intereses de los ciudadanos.

Llanos ha considerado que en el pleno de política general el pasado jueves en el Parlamento Vasco se vio que Urkullu "no se baja de la burra y sigue poniendo el proyecto soberanista por encima de las prioridades de los vascos". La dirigente del PP ha señalado que los vascos tienen "muchos problemas y muy graves" y que con el debate identitario "no se come".

Según ha reprochado, ante los problemas existentes "no puede ser que la única solución que dé Urkullu sea más soberanismo porque el PNV sabe que la independencia es el peor negocio posible para los vascos, que una Euskadi independiente no es viable en absoluto".

A su juicio, el Gobierno Vasco actúa "para satisfacer" las necesidades del partido que lo sustenta, el PNV, y "está abandonando las necesidades de los vascos y de sus empresas".

Según ha dicho, las empresas necesitan que el Ejecutivo "les abra puertas, mercados" y no que "esté reclamando continuamente más autogobierno".

"Los vascos -ha añadido- necesitamos un gobierno, que lejos de estar como está el señor Urkullu, en permanente bronca con lo que ellos llaman Madrid, que no sabe más que aportar lío, tensiones, haga lo que tiene que hacer, que es gobernar, gestionar y tomar decisiones".