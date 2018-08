Política

Entrevista en Radio Euskadi

Urkullu reclama a Rajoy una 'relación bilateral efectiva' con Euskadi

Redacción

30/09/2014

El lehendakari pide al Gobierno de Rajoy que reconozca la "nación vasca" y que respete la petición de más autogobierno por parte del Ejecutivo vasco.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado que el caso de Cataluña demuestra "la falta de voluntad política" del Gobierno español para respetar "la plurinacionalidad" del Estado, y ha reclamado al presidente del Ejecutivo del PP, Mariano Rajoy, "el reconocimiento de "la nación vasca" y una relación bilateral efectiva".



De esta forma, pretende "una soberanía compartida en base a los derechos históricos" de los vascos y la institucionalización del derecho a decidir, que puede materializarse a través de una reforma constitucional. Además, ha apelado al presidente del Ejecutivo central a la "racionalidad" y al respeto a la petición de más autogobierno.



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Urkullu ha afirmado que no le ha sorprendido la rapidez del Tribunal Constitucional a la hora de suspender cautelarmente la consulta catalana. A su juicio, en la raíz de esta cuestión estriba en que "no se respeta la voluntad de una sociedad y no se adecua la legalidad y la legislación a la voluntad y la realidad de una sociedad".



Además, se ha preguntado por qué Rajoy "ahora, después de que se ha convocado la consulta" catalana ofrece diálogo y no se ha llegado a acuerdos antes. "¿Por qué un presidente del Gobierno adopta ese camino y hace emplazamientos después de haber conocido una convocatoria de consulta", ha apuntado, para pedir que las apelaciones "se lleven a la práctica".



En este sentido, ha señalado que la situación que se ha creado "obliga al Gobierno español a analizar bien el proceso de Cataluña de desafección absoluta de pertenencia a un estado que no entiende la plurinacional".



El lehendakari, cree que "la ley se puede modificar" y es lo que se reclama ante "la cerrazón absoluta" del Gobierno del PP. En este sentido, ha preguntado "si la Ley está por encima de todo, ¿por qué el Estatuto de Gernika no se cumple y se lamina?".

Ponencia de paz

En materia de pacificación, Urkullu espera que la ponencia de paz y convivencia del Parlamento vasco se reactive, después de que el portavoz de EH Bildu en la Cámara, Hasier Arraiz, afirmara que la coalición "asumió" el 'suelo ético'. Además, ha pedido a EH Bildu que "condene claramente" los actos de violencia, más allá de decir que no responden a su estrategia.



En este sentido, Urkullu ha considerado "un hecho gravísimo" la quema de tres autobuses este pasado fin de semana, lo mismo que cuando en agosto se quemaron otros cinco autobuses en Loiu. "Sigo pensando que son hechos aislados, pero que necesitan una condena firme, muy clara y muy nítida", ha añadido.



Tras señalar que el mundo de la izquierda abertzale tiene que resolver "esa disidencia", ha insistido en que cree que "no hay vuelta atrás en la amenaza del terrorismo".



En esta línea, ha destacado que todavía se espera de ETA "el desarme total y el reconocimiento del daño injusto causado", junto con "una mirada crítica al pasado" por parte de quienes han justificado sus acciones.

Acuerdos con el PSE-EE

Por otro lado, ha afirmado que, "por supuesto", le gustaría "una consolidación de los acuerdos" con el PSE-EE, más allá de los Presupuestos, y ha apelado "a la estabilidad y la gobernabilidad de las instituciones".



El lehendakari ha considerado que esta legislatura "tiene que ser la de los acuerdos" y que hay un pacto "que se está viendo que sirve para dotar de estabilidad institucional, más allá de lo que puedan ser los presupuestos del Gobierno vasco".



El presidente del Ejecutivo ha destacado que se resiste a pensar que no hay posibilidad de acuerdos porque "hay base en el presente como es el acuerdo marco de la reactivación económica y de creación de empleo con el PSE-EE", así como en el "acuerdo interinstitucional en la flexibilización del objetivo de déficit y en la reforma del sistema tributario que tendrá su efecto a partir del próximo años".

Presupuestos 2015

En este sentido, ha confiado hoy en alcanzar acuerdos con el resto de los partidos políticos para aprobar los presupuestos de 2015, que serán "ajustados y no expansivos", según ha dicho.



Sobre si dichas cuentas incluirán de nuevo la congelación del sueldo de los funcionarios y empleados públicos, como ha anunciado el Gobierno español, ha dicho que si el Ejecutivo de Rajoy regula esta medida mediante una normativa básica será "de obligado cumplimiento".



Ha asegurado que los presupuestos "primarán los servicios esenciales de las políticas públicas" y también plantearán "un mayor control del fraude social" para el sostenimiento del sistema.