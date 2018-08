Política

OPE de la Ertzaintza

Beltrán de Heredia: 'El recurso evidencia discrepancias en el PP'

Redacción

01/10/2014

La consejera de Seguridad asegura que si se paraliza la OPE, el Gobierno Vasco no se "va a quedar con los brazos cruzados".

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha afirmado que el recurso del Estado a la OPE de la Ertzaintza deja "en evidencia la falta de credibilidad" del PP vasco y cree que responde a "desavenencias políticas" dentro de la formación en Euskadi.

La Abogacía del Estado ha recurrido la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Ertzaintza para cubrir 120 plazas al no estar conforme con el número de plazas ofertadas.

La consejera vasca se ha mostrado sorprendida por este recurso y ha dicho que no entiende la decisión del Gobierno central en un momento en el que el PP vasco está reclamando el mantenimiento de los 8.000 efectivos de la Ertzaintza pactados en la Junta de Seguridad.

"No lo entiendo porque deja en evidencia la falta de credibilidad del PP vasco y su escasa influencia en el Gobierno de Mariano Rajoy. Me sorprende que el PP alavés, que demanda más comisarías, nunca haya dicho nada al respecto. Yo no sé si el recurso tiene algo que ver con las propias desavenencias políticas en el PP vasco", ha considerado.

Beltrán de Heredia ha manifestado que, si finalmente se paraliza la OPE, el Gobierno Vasco no se "va a quedar con los brazos cruzados", por lo que mantiene conversaciones con los ministerios de Hacienda y de Interior para que se de "marcha atrás" y se retire este recurso.

Ha recordado que los 8.000 efectivos de la Ertzaintza están pactados con el Gobierno central en la Junta de Seguridad y que por ello cualquier modificación de este acuerdo debe llevarse a cabo en este órgano bilateral.

La única manera de "garantizar la efectividad" de la Ertzaintza es, para la consejera, mantener este número de agentes, para lo cual es preciso llevar a cabo OPEs anuales porque, de lo contrario, en diez años la plantilla de la Policía Vasca se reduciría a la mitad.

El PP dice que el Gobierno vasco tiene una oferta Ministerio para mantener "intacta" la OPE

La secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, ha asegurado que el Gobierno Vasco "tiene un ofrecimiento del Ministerio para, en aplicación de una determinada fórmula, mantener las 120 plazas" de la OPE de la Ertzaintza. En este sentido, ha instado al Ejecutivo de Iñigo Urkullu a que, si lo que "le interesa es hacer victimismo" y no mantener "intacta" la oferta de empleo, "que lo diga".

Llanos ha reiterado que el PP vasco está "absolutamente de acuerdo" con mantener las plazas de la OPE y ha destacado que la convocatoria no trata "simplemente de cubrir puestos vacantes", sino que existe "un acuerdo en la Junta de Seguridad para que hubiera 8.000 agentes" en la plantilla de la Ertzaintza. La dirigente del PP vasco ha indicado que "es verdad que esa interpretación no se ha dado" y que, dado el límite establecido en los presupuestos generales del Estado de cubrir unas determinadas plazas públicas, "se hizo un requerimiento al Gobierno vasco". "Y no sé si el Gobierno vasco lo explicó, nosotros sí", ha añadido.

Según ha explicado, el Gobierno central ha trasladado que "una parte se pueden cubrir a través de plazas vacantes y la otra parte, como no se han sacado en la Oferta Pública del Gobierno vasco las suficientes plazas, puede cubrir el resto". "Y hay un compromiso del Gobierno de España de que, bajo esa fórmula, el recurso se retira", ha asegurado.