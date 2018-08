Política

Araba

De Andrés niega ingresos en metálico de 200.000 euros

Redacción

08/10/2014

La oposición ha cargado contra el diputado general de Araba. "Los sobres de Bárcenas han estado en la Diputación de Araba", ha denunciado EH Bildu.

El diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), ha asegurado que "no es verdad" que su esposa efectuara dos ingresos en metálico por un importe total cercano a los 200.000 euros, ni que la Hacienda foral le haya abierto una "inspección" o impuesto una sanción por no dar una explicación satisfactoria sobre el origen de ese dinero.

La información, publicada por un diario madrileño, añade que los inspectores cerraron el expediente con una sanción, al considerar que las explicaciones ofrecidas sobre el origen del dinero utilizado en uno de esos ingresos "no cuadraba".

De Andrés, en respuesta a los partidos de la oposición, ha distribuido a los medios de comunicación un escrito del Servicio de Inspección de la Diputación de Álava. El escrito, con fecha del 7 de octubre y elaborado a petición del propio De Andrés, señala que ni contra él ni contra su esposa se ha incoado "ningún acta por concepto impositivo".

El texto añade que "la única referencia de este contribuyente es una comprobación de las operaciones de adquisición y financiación de su vivienda habitual, adquirida en 2003, que no dio lugar a ningún acta al interesado o su cónyuge".

El máximo responsable del Gobierno foral ha explicado que la "comprobación" a la que se refiere el documento del Servicio de Inspección se refiere al "pago" que efectuó para abonar la parte de su vivienda que le quedaba pendiente de abonar. Según ha afirmado, desde la Diputación se le pidió información sobre los "orígenes" y la forma de pago de esas sumas. "Lo aclaré y se acabó", ha asegurado.

Críticas de la oposición

La difusión de la información ha coincidido hoy con la celebración del pleno de política general de las Juntas Generales, en el que, al término del discurso del máximo responsable del Ejecutivo foral, los portavoces de la oposición le han reprochado que no haya aprovechado su intervención para aclarar estas informaciones.

Así, el portavoz del PNV en el Parlamento foral, Ramiro González, en declaraciones a los periodistas, ha lamentado que el actual diputado general no haya realizado "referencia alguna" en su discurso a estos supuestos hechos. De esa forma, ha censurado que no haya aprovechado "la oportunidad de decir si es verdad o no". Por ese motivo, le ha reclamado que ofrezca "explicaciones" y actúe con "transparencia".

Por parte del PSE-EE, Cristina González ha calificado de "extraño" el hecho de que De Andrés no se haya referido a estas informaciones en su discurso. "Habla de transparencia cuando él es el primero que debe tenerla y cuando él mismo está en entredicho", ha denunciado. En la misma línea, le ha advertido de que "tiene la obligación de aclarar su situación personal".

Desde EH Bildu, Gorka Ortiz de Ginea le ha reclamado que "aclare" si se efectuaron los pagos en metálico a los que se refiere la información para abonar una vivienda. "Si se ha pagado esa elevada cantidad en metálico, podemos pensar que los sobres de Bárcenas han estado en la Diputación de Araba", ha añadido, en referencia al extesorero del PP y las supuestas fórmulas de financiación irregular en dicho partido.

La juntera de EB Mertxe Etxezarreta ha considerado que es necesario "investigar" lo ocurrido y aclarar el origen del dinero empleado para los presuntos ingresos, por lo que, de momento, ha rechazado hacer "juicios de valor".