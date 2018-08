Política

Parlamento Vasco

Maroto rechaza que el debate sobre el RGI 'se ventile en un día'

Redacción

18/10/2014

El alcalde de Vitoria-Gasteiz mantiene su campaña de recogida de 30.000 firmas para impulsar una ILP para modificar las condiciones para acceder a estas ayudas.

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, ha asegurado que el PP vasco no debe permitir que el debate sobre el "fraude" en la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) "se ventile un día en una votación parlamentaria y, si te he visto, no me acuerdo". De esta forma, mantiene su intención de promover una campaña de recogida de 30.000 firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de modificar las condiciones para acceder a estas ayudas.

Maroto ha realizado estas declaraciones en un acto de su partido, en el que también ha participado el diputado general de Araba, Javier de Andrés, y el portavoz del PP en el Congreso y presidente del PP de Araba, Alfonso Alonso, quienes han respaldado la iniciativa presentada por el primer edil para cambiar los requisitos de acceso a la RGI.

El alcalde ha defendido que los vitorianos y alaveses son "solidarios e integradores, pero no de cualquier manera", y ha criticado a quienes "no quieren que escuchemos las preocupaciones de la calle". "¿Cuál es el problema por el que se ponen tan nerviosos y rabiosos cuando hablamos de lo que realmente preocupa a la gente en la calle?. ¿Por qué no se puede hablar de los problemas que están en la calle?", se ha preguntado.

En este sentido, ha explicado que hay mucha gente que le para por la calle y le dice que se están produciendo "abusos" en las ayudas sociales y ha preguntado a los partidos que rechazan este debate qué le puede decir a "un comerciante que ha pedido un préstamo para intentar levantar su negocio y no lo ha conseguido, y que se acerca a la ventanilla de las ayudas sociales y le dicen 'a ti no', cuando al siguiente, que no tiene ningún papel, le dan un sueldo de 866 euros".

Javier Maroto ha destacado la necesidad de "hablar de este problema" y ha asegurado que el PP quiere hacer propuestas porque defiende el mantenimiento de las ayudas, pero no los "abusos", un debate que considera que no es de Vitoria-Gasteiz, Araba o Euskadi, sino de "todos los sitios".