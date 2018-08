Política

Asamblea de Podemos

Iglesias dice que apoyará a la mayoría si no gana su modelo

Redacción

19/10/2014

Los militantes de Podemos dispondrán de toda la semana para elegir entre la propuesta de Pablo Iglesias y Pablo Echenique.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado hoy que "es un militante y no un macho alfa" y que si la mayoría de los militantes vota una estrategia política distinta a la suya, "se pondrá a las órdenes de quien ha demostrado que cuenta con el apoyo de la mayoría".

Iglesias ha respondido así al portavoz de uno de los otros equipos que han expuesto esta mañana su programa organizativo, y que señaló en su intervención que no era necesario un "macho alfa" para dirigir la formación.

No obstante, ha manifestado que todas las propuestas que se defienden en la asamblea, aunque sean distintas y planteen formas "diametralmente opuestas" a la suya son "honestas". "Yo no soy omnipresente, yo me pongo al servicio con un equipo", ha sentenciado.

En la asamblea ciudadana 'Sí se puede' que se ha celebrado este fin de semana en el Palacio de Vistalegre de Madrid, se ha debatido entre otras cosas sobre el modelo organizativo del partido. Entre todas las propuestas parten como favoritas el programa “Claro de Podemos” de Pablo Iglesias y el “Sumando Podemos” del eurodiputado Pablo Echenique. Iglesias aboga por que haya un secretario general en la formación y Echenique, por su parte, quiere tres portavoces. Ahora, los militantes dispondrán de toda la semana para elegir una propuesta u otra a través de Internet.

La Asamblea constituyente 'Sí Se Puede' de Podemos ha aprobado cinco resoluciones con las que se comprometen, entre otras cosas, a trabajar para llevar a cabo una auditoría y reestructuración de la deuda pública, y para conseguir la paralización de todos los desahucios. También han aprobado la resolución 'Por el derecho a la salud: Sanidad pública para tod@s y tod@s", otra referente a la Educación que pretende la derogación y la paralización de la LOMCE, y otra para hacer frente a la corrupción.