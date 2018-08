Política

Aniversario del Estatuto

El PNV pide un nuevo estatus para Euskadi

Redacción

25/10/2014

El el 35 aniversario del del Estatuto, Koldo Mediavilla ha asegurado que el PNV no está "para celebraciones estatutarias".

El responsable del área institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, ha defendido un nuevo estatus para Euskadi porque las condiciones a las que está "sometido" el Estatuto de Autonomía "incapacitan la posibilidad de adaptarlo a las nuevas necesidades de gobierno de la sociedad vasca".

Mediavilla ha realizado estas manifestaciones en la sede del PNV en Bilbao en el marco de una declaración con motivo del 35 aniversario del Estatuto de Autonomía.

El dirigente jeltzale ha destacado que el Estatuto ha sido una "herramienta jurídica de primer nivel" que ha permitido a los vascos "construir un sistema propio de bienestar", así como contar con unas instituciones "sólidas y solventes", una educación "de calidad", una sanidad "universal", prestaciones sociales o una seguridad "integral".

Ha denunciado que han pasado 35 años de "incumplimiento intencionado y perseverante" del mismo por parte de "gobiernos insumisos", ya que quedan más de una veintena de materias pendientes de traspaso a Euskadi.

Mediavilla ha afirmado que no dirán que el Estatuto está "muerto", pero cree que no hay posibilidad de adaptarlo a las nuevas necesidades por las "condiciones a las que se ve sometido".

El dirigente jeltzale, que ha asegurado que el PNV no está, por tanto, "para celebraciones estatutarias", ha indicado que el autogobierno se conmemora "día a día, ejerciéndolo y no limitándolo, actualizándolo y no incumpliéndolo".

"El problema es grave y se agrava. Mientras tanto el Gobierno español dice que el camino emprendido por Cataluña no es el correcto. La pregunta es ¿hay camino? ¿Es posible avanzar en el autogobierno? ¿Es posible para Euskadi poder crecer"?, se ha preguntado.

A su juicio, es posible, pero ello exige un "triple compromiso". El del reconocimiento nacional de Euskadi, la no intromisión en sus decisiones y la asunción de que la voluntad de la sociedad vasca sea el "filtro democrático" para validar el cambio de marco jurídico.