35 años de la Ley

El Estatuto vuelve a dividir a los partidos políticos

Redacción

25/10/2014

PNV y EH Bildu se han mostrado en contra del Estatuto de Autonomía en vigor, por no estar a la altura de las exigencias de la sociedad, PSE-EE y PP lo han calificado de punto de encuentro.

El responsable del área institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, ha defendido un nuevo estatus para Euskadi porque las condiciones a las que está "sometido" el Estatuto de Autonomía de Gernika "incapacitan la posibilidad de adaptarlo a las nuevas necesidades de gobierno de la sociedad vasca".

Mediavilla ha realizado estas manifestaciones en la sede del PNV en Bilbao en el marco de una declaración con motivo del 35 aniversario del Estatuto de Autonomía.

El dirigente jeltzale ha destacado que el Estatuto ha sido una "herramienta jurídica de primer nivel" que ha permitido a los vascos "construir un sistema propio de bienestar", así como contar con unas instituciones "sólidas y solventes", una educación "de calidad", una sanidad "universal", prestaciones sociales o una seguridad "integral".

EH Bildu

La coordinadora de EH Bildu en Bizkaia, Maribi Ugarteburu, ha comentado que el Estatuto de Gernika es un instrumento "inválido y agotado para las aspiraciones políticas y sociales de Euskal Herria".

EH Bildu ha apostado porque las tres provincias vascas, junto al resto de herrialdes de Euskal Herria "lleguemos a un camino convergente; tendremos que abordar sendos procesos constituyentes, mediante los cuales los ciudadanos vascos decidamos qué modelo queremos para tomar las decisiones entre nosotros".

"Necesitamos soberanía para dar una salida propia a esta situación de emergencia social y económica", ha concluido Ugarteburu.

PSE-EE

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ante el comité nacional del partido, ha dicho que el texto de Gernika "nos integra a todos los vascos, independientemente de nuestro origen, creencias o sentimiento de pertenencia. Es un día para celebrar nuestra condición de ciudadanos libres, dentro de una misma comunidad política. Un día para homenajear lo que nos une, que no son patrias, ni banderas, sino un marco legal en el que convivir y desarrollarnos".

El autogobierno, ha agregado Mendia, debe estar al servicio de los ciudadanos vascos, no de los partidos nacionalistas vascos, de manera que "si el lehendakari, Iñigo Urkullu, quiere encontrarse con nosotros, tendrá que ser sobre cuestiones que ayuden a la gente, no sobre aventuras soberanistas que no nos llevan a ninguna parte".

PP

El PP vasco considera que el Estatuto de Gernika es el único punto de encuentro de los vascos. Es más, la presidenta de los populares vascos, Arantza Quiroga, ha dicho que cualquier otro pacto dañaría la legitimidad institucional. Por otra parte, ha pedido al PNV que "deje de jugar al victimismo".

Quiroga ha apuntado que su partido sí quiere celebrar el Estatuto de Autonomía y ponerlo en valor porque ha permitido "alcanzar el mayor nivel de desarrollo y autogobierno que han tenido los vascos en toda su historia".