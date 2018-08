Política

Entrevista desde la cárcel

Otegi: 'Ya es hora de abordar el proceso sin acordarlo con el Estado'

Redacción

26/10/2014

En ese sentido, cree que se debe cambiar la estrategia; “la estrategia histórica” siempre ha buscado “negociar el marco democrático con el Estado” y –según afirma- los estados no quieren negociar.

Arnaldo Otegi (en la cárcel, por el caso ‘Bateragune’) ha indicado que "nuestra estrategia histórica tenía como objetivo negociar y acordar con el Estado un marco democrático que recogiera nuestro derecho nacional y democrático". No obstante, "quizá nos ha llegado el momento de pensar en abordar en su totalidad el proceso de liberación sin acordarlo con el Estado", ha subrayado.

En una extensa entrevista publicada por Berria, Otegi analiza la situación política, y se refiere a varios temas, entre otros, el proceso de paz, el proceso independentista y el pasado, presente y futuro de la izquierda abertzale.

"Si en una época el cambio de estrategia trajo consigo la primera revolución, ahora es el momento de comenzar con la segunda: es decir, la que genere el cambio en nuestra cultura política", ha dicho Otegi en relación a la estrategia de la izquierda abertzale.

Ademas, segun ha declarado, "solo así conseguiremos renovar el proyecto de la independencia y construir una mayoría social que lo apoye en Euskal Herria. Sé que Sortu está reflexionando sobre esa cuestión, y estoy convencido de que acertará".

El líder de la izquierda abertzale se ha mostrado, no obstante, crítico con el proceso de paz, "yo no definiría este proceso como proceso de paz, ya que los de ese carácter tienen que cumplir una condición: el compromiso de todas las partes y su voluntad para alcanzar acuerdos. Aquí únicamente el independentismo ha expresado ese compromiso mediante palabras y hechos".

"El Estado, en cambio, no ha hecho semejante apuesta, ni la hará, pues le es necesaría la violencia para negar a este pueblo la voz y la capacidad de decidir", añade en la entrevista.

Además, Otegi se ha mostrado convencido de que es necesario abordar paralelamente la resolución del conflicto político y el proceso independentista, "cuando planteamos un cambio de estrategia, dividimos el proceso en dos ámbitos de manera mecánica: primero superar las consecuencias, y después superar el conflicto político que se generaría. Visto con perspectiva, creo que en aquella época él esquema clásico tuvo un gran peso sobre nosotros, al menos, en mis principios si lo tuvo".

En ese sentido, "yo mismo tengo que hacer autocrítica. Ese esquema nos ha hecho entender el proceso en términos muy cerrados y mecánicos, en vez de entenderlo y desarrollarlo en términos dialécticos y dinámicos. Creo que deberíamos entender el proceso en toda su dimensión".

Crítica al PNV

Preguntado por las críticas hechas por el PNV a la izquierda abertzale –según los jeltzales la IA ha querido salir del ciclo político-militar sin pagar nada-, Otegi ha dicho que "el PNV, haciendo esas declaraciones, ¿Qué quiere conseguir? ¿Generar conflictos internos entre nosotros? ¿O que sigamos con las dinámicas del pasado criticando la posición del PNV en los procesos?".

"Me reitero: es tiempo de mirar hacia delante, y no hacia atrás. En eses sentido, la carta publicada por Ibarretxe e Iñigo Iruin, además de ser elogiable, me parece que también es modélica. Ese es el camino", ha remarcado.