Consulta en Cataluña

Mas mantiene el 9N y demandará al Gobierno español

Redacción

04/11/2014

El Govern mantiene la convocatoria pese a la nueva prohibición del TC y anuncia una demanda contra el Ejecutivo de Rajoy por atentar contra la libertad de expresión.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha anunciado que el Gobierno catalán mantiene la consulta alternativa del 9-N aunque el Tribunal Constitucional (TC) haya aprobado su suspensión, y ha anunciado que demandará al Ejecutivo español ante el Tribunal Supremo por considerar que atenta contra la libertad de expresión.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern, ha explicado que la demanda contra el Gobierno de Mariano Rajoy será por "atentar contra el derecho de participación, contra el derecho de la libertad de expresión y contra el derecho de libertad ideológica".

También ha dicho que "todo está a punto para el 9N y el ejecutivo catalán mantiene el proceso participativo, que es una forma de garantizar la libertad de expresión".

Además, la Generalitat se defenderá ante la decisión del TC de este mismo martes: "Presentaremos alegaciones para hacer entender que lo que el Gobierno español quiere prohibir no lo hacemos desde octubre".

El presidente Artur Mas ha pedido reunir el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, porque "hay que estar unidos para defender todos juntos y con rotundidad la libertad de expresión".

En cuanto a la decisión del alto tribunal, Homs ha incidido en que hay una "confusión" porque "se nos dice que no podemos hacer una cosa que no hacemos -ha afirmado-", por lo que el Govern no se da por aludido.

En la línea con la posición que defiende la Generalitat de que el nuevo 9N no es la continuidad de la anterior consulta, Homs ha agregado que no cree que actúe la fiscalía: "Espero que todos cumplan con la ley".

El conseller ha dicho que la reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que reúne a las entidades proconsulta, tendrá lugar esta semana y servirá para que "ahora más que nunca hay que hacer piña para defender derechos elementales como la libertad de expresión".

El portavoz de la Generalitat ha asegurado que el Govern "nunca hará nada en contra de la libertad de expresión e ideológica de las personas" y ha apuntado que se está "entrando en un gran homenaje a la absurdidad", acusando al Gobierno central de querer prohibir "la libertad de expresión".

Homs ha remarcado que todos los que participarán el 9N, funcionarios incluidos -directores de institutos-, no deberían tener "nada que temer" porque, ha recordado, "son voluntarios".

La prohibición del TC

Horas antes, el Pleno del TC había acordado por unanimidad dar trámite a la impugnación presentada el pasado viernes por el Gobierno español contra la nueva consulta.

La admisión, dada a conocer casi tres horas después de reunirse el Pleno, conlleva la suspensión durante al menos cinco meses de la convocatoria y la de sus actos de preparación. Sin embargo, la providencia no incluye advertencia expresa al Govern sobre la obligación del cumplimiento de dicha suspensión, a pesar de haberlo solicitado la Abogacía del Estado en el texto de la impugnación.

Reunión del Pacto Nacional, el viernes

El coordinador general de CDC, Josep Rull, ha asegurado este martes que no se sienten interpelados por la suspensión del TC porque "el Gobierno pretende atacar algo que no existe", y ha negado así que desacaten al Alto Tribunal.

"No somos conscientes de que estemos haciendo un acto de desobediencia o insumisión porque estamos haciendo un acto de normalidad democrática. No estamos transgrediendo nada, estamos ejerciendo la libertad de expresión", ha sentenciado.

Las entidades del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir se reunirán el viernes para "avalar" el proceso participativo del 9 de noviembre, según ha informado el coordinador general de CDC, Josep Rull.

Según Rull, la reunión del viernes, que tendrá lugar en el Parlament, servirá para "avalar" un proceso participativo que, a su juicio, se inscribe en la "normalidad democrática" pese a que haya sido suspendido por el Tribunal Constitucional, al que ve como una "correa de transmisión" de lo que dice el Gobierno del PP.

Desde ERC, su diputado en el Congreso Joan Tardà ha dado por hecho que los ciudadanos se movilizarán y que las urnas se abrirán en los institutos catalanes.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que los partidos políticos proconsulta deben "hacer todo lo posible para obedecer el mandato democrático de los ciudadanos y hacer que el 9N puedan votar".

El portavoz de la CUP en el Parlament, Quim Arrufat, ha considerado "correcta" la reacción del Govern a la suspensión cautelar del nuevo 9N, ya que entienden que el Ejecutivo de Mas sigue adelante con los preparativos.

En rueda de prensa desde la Cámara, ha llamado a los catalanes a desobedecer al Estado el domingo: "Que la gente se prepare el 9N para desobedecer masivamente todas las impugnaciones del Estado español. Saldremos a votar, votaremos y, como continúe apretando el Estado, ganaremos y ganaremos por goleada".

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que, "con urnas o sin urnas", habrá una expresión ciudadana "muy importante" de los catalanes el próximo domingo. Por su parte, EH Bildu ha denunciado que la decisión adoptada por el TC supone "negar la democracia".

El PP y Ciutadans han reclamado a Mas que acate la decisión del Constitucional y suspenda la consulta, en tanto que ICV-EUiA ha pedido justo lo contrario, que el proceso siga adelante y que la Generalitat aclare cómo va a desarrollarlo.

Por su parte, el Gobierno español está convencido de que, después de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional del 9N que tenía previsto hacer el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y pese a la reacción a esa decisión por parte del Ejecutivo catalán, no habrá consulta en Cataluña el próximo domingo.

El portavoz del PSC en el Parlament, Maurici Lucena, ha pedido al Govern y a Mas que cumplan con la resolución del TC y que no incurra en una actitud de desobediencia a la legalidad.

Según ha indicado Lucena en unas declaraciones hechas en el Parlament, "los socialistas catalanes dijimos que era un error del Gobierno español recurrir el proceso participativo, pero una vez presentado y que el TC ha resuelto suspenderlo cautelarmente, entendemos que el Govern tiene que respetar la decisión del tribunal y cesar todas las actuaciones relacionadas con el 9N".

"Dudas"

La presidenta de la Asociación Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, ha comentado: "El Estado español y el TC no nos fallan nunca, han suspendido el nuevo 9N. Una vez más nos han ayudado a dar un nuevo paso más hacia la independencia".

La ANC y Òmnium Cultural han hecho un llamamiento para que los catalanes acudan a votar en el proceso participativo del 9 de noviembre sobre la independencia al admitir que "en las actuales circunstancias hay dudas serias sobre la posibilidad de lograr una cifra de participación suficiente".