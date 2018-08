Política

Política

Monago denunciará las 'difamaciones' por sus 32 viajes a Canarias

Redacción

07/11/2014

El presidente extremeño asegura que ni le van a "parar" ni a "callar" porque "no tiene nada que temer". "Todos mis viajes privados los pagué de mi bolsillo", advierte.

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado hoy que acudirá a la Justicia para defenderse de los que han "difamado" a él y a su familia y ha recalcado que no le van a "parar" ni le van a "callar" porque no tiene "nada que temer" y todos sus viajes privados los pagó de su bolsillo.



Monago, que ha aseverado que no ha pensado en dimitir, ha comparecido en la sede de Presidencia extremeña para explicar los 32 viajes a Canarias que realizó en clase business y con cargo al Senado entre el 3 de mayo de 2009 y el 4 de noviembre de 2010.



"Quien pone y quita presidentes es el pueblo extremeño, no los rompepiernas", ha afirmado Monago tras negar que haya pensado en dimitir. "No se me ha pasado por la cabeza", ha sentenciado.



El presidente extremeño ha hecho hincapié en que utilizará "todos los instrumentos" que permite el Derecho para defenderse, ha dicho que en política "no todo vale" y ha explicado las informaciones sobre los viajes a Canarias en que le atacan por haber removido "muchas cosas".



"Yo ya lo sabía, ha ocurrido por querer cambiar las cosas", ha añadido Monago quien ha sentenciado: "yo ya lo esperaba, sobre todo ahora que se acercan las elecciones".



Ha explicado que puede acreditar que los viajes privados que ha hecho los ha pagado él y que todos los que hizo pagados por el Senado fueron para "trabajar honestamente".



"Hay personas en esta región, con nombres y apellidos, a las que se les tenía que caer la cara de vergüenza", ha señalado Monago quien no ha concretado a quién se refería pero ha subrayado que pondrá "toda estas calumnias en manos de la Justicia"