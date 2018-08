Política

Bob Esponja no puede votar

Juan Carlos Etxeberria | ETB

09/11/2014

El periodista de ETB Juan Carlos Etxeberria nos envia desde Barcelona una nueva 'postal' sobre la jornada del 9N en Cataluña.

A estas alturas de la mañana, ustedes, gente bien informada, ya saben que en Catalunya se vota con normalidad. Hay colas en las puertas de los colegios. Era de esperar entre otras razones porque en este proceso de participación ciudadana hay menos puntos de votación que en unas elecciones.

Por ejemplo, en Mataró, con 120.000 habitantes solo hay 5 centros de votación. En Barcelona hay 1.300 mesas cuando en las elecciones autonómicas de 2012 estuvieron disponibles 2.700. En todo caso quedan muchas horas por delante y el que quiera votar lo va a poder hacer sin dificultades. Una denuncia de UpyD presentada en el juzgado ha pedido que los Mossos de Esquadra identifiquen a los voluntarios pero a esta hora nada de eso ha ocurrido. A mas a mas, que dicen por aquí, los policías con los que hemos hablado si de algo se han quejado es de que con el turno de 12 horas que les han puesto no pueden participar en la consulta porque al no ser una convocatoria oficial no disponen de libranza para ir a votar.

He escrito consulta deliberadamente. Ya sé que oficialmente lo de hoy es un proceso de participación ciudadana o un ejercicio de libertad de expresión...o lo que haya que decir para que el Tribunal Constitucional o quién sea no se enfade demasiado. Pero la realidad es que en la papeleta que se introduce en las urnas ( a eso de las 22:30 sabremos cuántas han sido) lo que pone es “ CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLITIC DE CATALUNYA 2014”.

En el colegio que hemos visitado esta mañana nos han explicado amablemente cómo se han organizado. Treinta voluntarios y cuatro responsables de local atienden las 10 mesas electorales abiertas. Otros 30 voluntarios de reserva les apoyan y a las 7 y media de la mañana se han presentado media docena de personas (con café y bollos, por cierto) a preguntar si podían ayudar en algo.

En cada mesa se sabe quién vota porque aunque no hay censo sí existe un registro y hay que presentar el DNI para comprobar que se está votando en la mesa que corresponde al domicilio que figura en el carné. Las dudas se solventan con ayuda de otro voluntario que realiza las consultas pertinentes en un ordenador conectado a la web de la Generalitat www.participa2014.cat. Preguntamos a una de las voluntarias responsables del centro si todo este dispositivo es similar al de una consulta oficial y nos responde con una media sonrisa y una frase que da título a esta crónica de urgencia:

- Hombre...Bob Esponja no puede votar.