Erkoreka: 'El 9N es referencia pero no un modelo a seguir a rajatabla'

10/11/2014

El Gobierno Vasco ha felicitado al pueblo catalán por el "éxito" de la votación de ayer y ha apuntado que se desarrolló pacíficamente "a pesar de los inconvenientes que quisieron ponerle".

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha felicitado hoy al pueblo catalán por el "éxito del proceso participativo" de ayer y ha apuntado que es una "referencia" para Euskadi, pero no "un modelo a seguir a rajatabla" porque el País Vasco y Cataluña son "realidades completamente distintas".



Un total de 2.250.000 catalanes participaron ayer en el 9N, un 80,72 % de las cuales apoyó la independencia de Cataluña. Para la Generalitat estas cifras reflejan el "éxito total" del proceso, pero para el Gobierno son una "farsa" y un "simulacro estéril".



El portavoz ha felicitado al pueblo catalán y al presidente de la Generalitat, Artur Mas, por el "excelente resultado obtenido ayer en el proceso participativo", que se desarrolló "pacíficamente" a pesar de los "inconvenientes que quisieron ponerle".



Preguntado por si el proceso catalán puede ser un referente para Euskadi, Erkoreka ha indicado que lo sucedido en Cataluña constituye una "experiencia participativa que ha puesto de manifiesto una voluntad amplísima de la sociedad catalana por decidir su futuro".



Ha señalado que, en Euskadi existe "un movimiento parecido con un impulso muy grande, pero con un planteamiento y un marco completamente diferentes".



"En Cataluña y en Euskadi las realidades políticas, histórica y sociológicas son completamente distintas. Es una referencia, pero no es un modelo a seguir a rajatabla. En Euskadi tenemos que pactar y alcanzar nuestro propio camino hacia la definición de un marco de decisiones de cara al futuro", ha opinado.

Además, ha indicado que, para lograr una consulta legal y pactada", es necesario que "se implique" el Gobierno central. "Una consulta legal, pactada y definitiva no se puede llevarse a cabo si no hay una implicación, si no hay un compromiso también del Gobierno central, que, visto lo que vimos todos ayer, debería cambiar de chip e iniciar un proceso de conversaciones, de diálogo y negociaciones con la Generalitat de cara a hacer posible esa consulta legal, pactada y definitiva", ha añadido.