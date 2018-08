Política

Consulta catalana

CiU aplaza el debate de plebiscitarias a la espera de Rajoy

Redacción

10/11/2014

Dentro de CiU, sin embargo, CDC se ha mostrado partidaria de convocar plebiscitarias al ver improbable pactar un referéndum con el Gobierno español.

La federación de CiU ha evitado en su reunión de este lunes abordar la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias a la espera de lo que responda el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a la propuesta del presidente catalán, Artur Mas, de negociar un referendo que le transmitirá por carta.

"No ponemos ningún tipo de plazo; nos sentimos más avalados tras el 9N pero no precipitamos acontecimientos; cuando tengamos la respuesta a la carta, o la no respuesta, actuaremos en consecuencia", ha afirmado el secretario general de CiU, Ramon Espadaler.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva de la federación, Espadaler ha avisado al Gobierno español de que el "contencioso" por el encaje de Cataluña en España se afronta con "menos tribunales, menos fiscalía y más política".

Tras las ejecutivas que han celebrado por separado CDC y UDC esta mañana, la federación de CiU ha reunido esta tarde su comisión ejecutiva para analizar el 9N y abordar los próximos pasos a seguir, con la presencia del presidente catalán, Artur Mas, y el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida.

CDC aboga por plebiscitarias

Previamente, el coordinador general de CDC, Josep Rull, había abogado por intentar negociar un "referendo pactado" con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pero, conscientes de que es una vía "altamente improbablemente", también impulsará "en paralelo" las negociaciones para unas elecciones plebiscitarias.

Después de la reunión de la ejecutiva del partido que lidera el president catalán, Artur Mas, Rull ha comparecido en una rueda de prensa en la que ha apuntado que la negociación con el Ejecutivo de Rajoy es una cuestión que debe ir "muy rápido" y que "no se puede eternizar" en el tiempo.

Además, Rull ha señalado que Rajoy no debería tardar más de dos semanas en responder a la invitación a negociar un referendo que le hará el presidente de la Generalitat, Artur Mas, a través de una carta.

"No se puede alargar excesivamente en el tiempo, hablamos de una semana o dos como mucho para esta respuesta", ha indicado. A su llegada a la sede de CDC, Mas ha sido recibido con aplausos por la cúpula del partido y se ha fundido en un abrazo con dirigentes como Xavier Trias, Francesc Gordó o Felip Puig.

Artur Mas comparecerá mañana para explicar los próximos pasos tras el 9N, entre los que destaca la carta que enviará en breve a Mariano Rajoy para trasladarle el resultado del proceso participativo y animarle a acordar un referendo.