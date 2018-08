Política

tras el 9N

El Govern amplía su recurso del TC con declaraciones de Rajoy y Catalá

Redacción

11/11/2014

Para el Govern evidencian que el Gobierno central ha cambiado de opinión: "Ya no considera el 9N 'ni una consulta ni un referéndum', tal como ha admitido Mariano Rajoy".

La Generalitat ha presentado este martes por la mañana una ampliación de su recurso del viernes ante el Tribunal Constitucional (TC) en que pedía que reconsiderara y dejara sin efecto la admisión a trámite de la impugnación del Gobierno central contra el proceso participativo del 9N.

Aporta declaraciones del fin de semana del presidente Mariano Rajoy y del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que para el Govern evidencian que el Gobierno central ha cambiado de opinión: "Ya no considera el 9N 'ni una consulta ni un referéndum', tal como ha admitido Mariano Rajoy", informa en un comunicado el Govern.

El recurso presentado el viernes ya pedía al TC que, si no admitía su petición, aclarara la providencia del propio TC porque era "confusa, tanto respecto a su objeto como a su alcance, como ya se había puesto de manifiesto con declaraciones" de diferentes miembros del Gobierno central porque equiparaban el proceso participativo a un referéndum, según el comunicado.

La Generalitat considera que las declaraciones del fin de semana prueban que el Ejecutivo central admite que el 9N "tiene una naturaleza diferente de la que se le atribuyó cuando lo impugnó y, en cualquier caso no tiene efectos jurídicos".

La ampliación del recurso constata que Rajoy dijo el sábado: 'Lo de mañana no sé cómo se le puede llamar, pero no es un referéndum ni una consulta, ni nada que se le parezca' y que no lo es porque no produce efecto alguno.

En cuanto a Catalá, recuerda que el domingo por la noche, tras cerrarse las urnas del proceso, dijo: 'Estamos ante un acto de pura propaganda que carece de efectos jurídicos', palabras que el Govern considera relevantes al ser del ministro de Justicia.

Con el nuevo escrito aportando estas citas, la Generalitat pretende dar "más claridad sobre la naturaleza de las actuaciones impugnadas y facilitar la valoración de las objeciones de admisibilidad" formuladas por el propio Govern en su recurso del viernes.