Política

Crímenes franquistas

Martín Villa pedirá declarar ante la juez y no se 'esconderá'

Redacción

13/11/2014

El exministro baraja la posibilidad de comparecer ante el Congreso de los Diputados. La juez le imputa responsabilidades en las muertes del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz.

El exministro Rodolfo Martín Villa ha asegurado hoy que pedirá declarar ante la juez argentina que investiga crímenes contra el franquismo y no piensa "esconderse" tras la no extradición.



En declaraciones a Radio Nacional, Martín Villa también ha señalado que "si hay cauce" para hacerlo pedirá comparecer ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre este asunto.



Según ha subrayado, la justicia argentina le imputa por algo -por su eventual responsabilidad, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, en la muerte en Vitoria-Gasteiz de cinco trabajadores en la acción policial del 3 marzo de 1976- que no hizo y que además no podía hacer.



En este sentido ha señalado que él "no tenía mando" sobre la Policía en los sucesos de Vitoria-Gasteiz.



Aunque España va a denegar la entrega a Argentina de los veinte acusados por la juez María Severini, Rodolfo Martín Villa ha insistido que no se va a esconder "tras la no extradición" y pedirá declarar.



"Que quede claro, voy a solicitar poder declarar ante la juez, procuraré hacerlo de la forma más cómoda y más segura para mí, pero lo voy a hacer, así lo he pensado desde el principio", ha dicho.