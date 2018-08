Política

PSE-EE

Mendia acusa a Maroto de buscar una sociedad 'sólo de blancos'

Redacción

15/11/2014

La secretaria general del PSE-EE se ha mostrado convencida de que en las elecciones municipales de 2015 "van a ser los ciudadanos los que le den la patada a Maroto y le quiten de la ciudad".

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado que el PP "parece que quiere imponer en Álava la Alabama de los años 50" y ha dicho que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), ha cambiado la "Green Capital" por la "White capital" porque "sólo quiere blancos" en su ciudad.

En la fiesta anual de las agrupaciones socialistas de Álava, Mendia ha opinado sobre la polémica abierta por Maroto, quien en julio dijo que la mayoría de los magrebíes que residen en Vitoria viven de las ayudas sociales y no quieren trabajar.

"A mí me gusta mirar mucho a los países nórdicos, pero no me gusta nada recordar la Alabama de 1950, que es el modelo que el PP parece querer imponer en Álava", ha denunciado Mendia en su intervención.

En este sentido, ha mostrado su preocupación porque ese territorio se ha convertido en un "símbolo de crispación, que se empieza a notar en las conversaciones de la gente".

"El PSE-EE entregó al PP una ciudad abierta y plural y el PP, por cálculos electorales, se la está cargando y se dedica a alimentar prejuicios", ha criticado.

A su juicio, Maroto "ha intentado expulsar a una parte de los ciudadanos de Vitoria". No obstante, se ha mostrado convencida de que en las elecciones municipales de 2015 "van a ser los ciudadanos los que le den la patada a Maroto y le quiten de la ciudad".