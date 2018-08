Política

Homs: 'España hará el ridículo internacional si presenta una querella'

Redacción

19/11/2014

El conseller de Presidencia ha opinado que el Gobierno del PP "vio unas imágenes el 9N que no quería ver, y ahora ataca eso" a través de la Fiscalía, a quien presiona para que se querelle.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, cree que España hará "el ridículo internacional extraordinario" si se presenta una querella contra el Gobierno catalán por la organización del 9N.



En una entrevista, ha negado que la Generalitat haya cometido un delito de desobediencia impulsando el proceso participativo, y ha indicado que, de recibir una querella por este motivo, solo "hay que coger el manual" de derecho para demostrar que no ha sido así.



El también conseller de Presidencia ha opinado que el Gobierno del PP "vio unas imágenes el 9N que no quería ver, y ahora ataca eso" a través de la Fiscalía, a quien presiona para que se querelle, según él.



Preguntado sobre si recurrirían a instancias internacionales para defenderse ante la posible querella, ha dicho que espera no tener que llegar a esos extremos: "No me puedo imaginar que vayan tan allá".



Sin embargo, ha manifestado que si deben defenderse lo harán con los argumentos jurídicos que tienen previstos: "Los tenemos a punto", ha asegurado.