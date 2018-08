Política

Audiencia Nacional

Pedraz imputa al expreso Zabarte por sus palabras en una entrevista

Redacción

20/11/2014

El juez pide a la Policía Nacional que le localice para tomarle declaración en el juzgado más próximo a su domicilio.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado un delito de enaltecimiento del terrorismo al expreso Jesús María Zabarte por sus declaraciones en una entrevista publicada por el diario El Mundo.

"Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado. Matar para mí es: nos enfrentamos a hostias y éste cae y muere ahí, yo no quería ni tenía intención. Por tanto, yo no he asesinado a nadie", aseguró Zabarte.

Pedraz ha admitido a trámite una denuncia presentada tras la publicación por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y ha pedido a la Policía Nacional que localice al preso para que se le tome declaración como imputado en el juzgado más próximo a su domicilio.

Los denunciantes, que contaron con el aval de la Fiscalía, aseguraban en su escrito que las manifestaciones de Zabarte suponen "una evidente humillación a las víctimas del terrorismo" y no pueden verse amparadas por el derecho a la libertad de expresión.