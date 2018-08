Política

Consejo de Gobierno

Erkoreka: 'Es incomprensible que los presos no pidan beneficios'

Redacción

25/11/2014

Erkoreka ha subrayado que pedir el acercamiento, que"es un derecho", y demandar beneficios penitenciarios son dos vías distintas.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha considerado hoy incomprensible que los integrantes del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) no pidan de manera individualizada acogerse a los beneficios penitenciarios recogidos en la ley.



En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, su portavoz ha respondido a preguntas de los periodistas sobre las peticiones de acercamiento que están remitiendo desde este colectivo al juez central de Vigilancia Penitenciaria.



Erkoreka ha subrayado que pedir el acercamiento, que "es un derecho", y demandar beneficios penitenciarios son dos vías distintas.



En este sentido, ha indicado que las peticiones que han comenzado a enviar los presos de ETA "no responden al perfil de solicitudes individuales concretas y definidas", cuando el EPPK anunció en diciembre del año pasado la asunción de la legalidad penitenciaria y su compromiso de actuar en ese marco e iniciar un proceso de solicitud de beneficios individualizados.



"Incomprensible que habiéndose asumido un determinado compromiso político no se traduzca en solicitudes formales para que puedan progresar en grado", ha considerado. Por ello, ha opinado que estas solicitudes tendrán probablemente "alguna dificultad de encaje".

Reunión con el rey



Por otro lado, Erkoreka ha considerado que el rey debe extraer "sus propias conclusiones" sobre el modelo de Estado tras haber escuchado los planteamientos del lehendakari, Iñigo Urkullu.



El rey se reunió el pasado viernes con el lehendakari, en un encuentro que Erkoreka ha calificado de "respetuoso e institucional", en el que se habló de la situación política y de las "expectativas de futuro".



En la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, su portavoz ha reiterado que Urkullu le transmitió sus principales preocupaciones en torno a la situación económica, la normalización política y el futuro del autogobierno vasco.



"El rey escuchó, pero no hubo compromisos concretos y efectivos. El lehendakari escuchó y no arrancó ningún compromiso", ha indicado Erkoreka a preguntas de los periodistas.



"El lehendakari hizo lo que estaba en su mano para manifestarle su punto de vista y sus inquietudes. Ha cumplido su papel y ahora el jefe del Estado debe extraer sus propias conclusiones, no sólo en base a lo que escuchó por boca del lehendakari sino también a lo que le digan otros portavoces e interlocutores políticos", ha emplazado.

