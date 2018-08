Política

Caso Gürtel

Ana Mato dimite tras ser implicada en el caso Gürtel por el juez Ruz

Redacción

26/11/2014

La ministra de Sanidad deja el cargo después de que el magistrado la señalase como beneficiaria de negocios ilegales de la trama Gürtel.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno espa¿ Ana Mato, ha presentado su dimisi¿ras la publicaci¿el auto del juez Pablo Ruz sobre el caso G¿rtel, que la implica en la trama corrupta G¿rtel.

Mato ha dado a conocer su dimisi¿n un comunicado en el que ha defendido su inocencia. "El auto en ning¿n caso me imputa ning¿n delito ni me atribuye responsabilidad penal alguna. Se¿ que no he tenido conocimiento de ning¿n delito que se haya podido cometer", ha se¿do.

Ciertamente, el auto del juez Ruz no imputa ning¿n delito a la ya exministra de Sanidad, pero la considera "part¿pe a t¿lo lucrativo" de los regalos de la red G¿rtel que recibi¿ exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alarc¿Madrid) Jes¿s Sep¿lveda, lo que supone que se la podr¿enjuiciar como responsable civil para que restituya el dinero del que presuntamente se ha beneficiado.

El juez ha pedido a la ministra que designe abogado y se persone as¿n el proceso, y ha abierto un plazo de 30 d¿ para que la Fiscal¿Anticorrupci¿las acusaciones del caso y los abogados de los imputados presenten sus correspondientes escritos de acusaci¿ defensa, tras lo que se abrir¿juicio oral.

El magistrado apunta a 70 regalos que habr¿recibido el matrimonio Sep¿lveda-Mato entre los a¿2000 y 2004, algunos de ellos billetes de avi¿ estancias en hoteles por diferentes cantidades, que van desde los 10 hasta los 3.889 euros.

"No quiero, bajo ning¿n concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de Espa¿a su presidente ni tampoco al Partido Popular", asevera Mato, quien "agradece" su "confianza" a Rajoy, el Consejo de Ministros y su partido.

Seg¿n informa Europa Press citando fuentes del PP, Rajoy ha aceptado su dimisi¿ondicionado por el debate contra la corrupci¿e este jueves en la C¿ra Baja. "Si ma¿ no se celebrara ese debate no habr¿aceptado su renuncia", destacan.

Santamar¿asumir¿a cartera hasta el mi¿oles

El nuevo ministro o ministra de Sanidad y Asuntos Sociales tendr¿ue esperar hasta el pr¿o mi¿oles para jurar su cargo por razones de agenda del rey Felipe VI y de Mariano Rajoy.

Hasta ese momento, ser¿a vicepresidenta, ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, Soraya S¿z de Santamar¿ la que asuma las competencias en materia de Sanidad.

La dimisi¿e Mato supone la tercera baja en el seno del Gobierno de Mariano Rajoy, despu¿de los relevos de Miguel Arias Ca¿ en Agricultura y Alberto Ruiz-Gallard¿n Justicia.

Una gesti¿ol¿ca

Ana Mato abandona el Ministerio de Sanidad despu¿de casi tres a¿en los que su gesti¿n el ¿ito sanitario ha estado marcada por los recortes, la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles o la implantaci¿e nuevos copagos.

Recientemente, ha sido duramente criticada tambi¿por la gesti¿e la crisis del ¿la tras el contagio de la auxiliar de enfermer¿Teresa Romero, una crisis de la que fue apartada para que Santamar¿tomara las riendas.