Acto en Donostia-San Sebastián

Personalidades internacionales apoyan el proceso de paz de Colombia

Redacción

28/11/2014

Una quincena de personalidades han rubricado un manifiesto en Donostia-San Sebastián.

Una quincena de personalidades internacionales han rubricado un manifiesto de apoyo al proceso de paz en Colombia, en el que expresan que confían en que las partes que dialogan "busquen mecanismos de cese el fuego bilateral, humanización o desescalamiento del conflicto con verificación internacional", y que, "estando comprometidas con la paz ante su país y el mundo, no permitan que ningún hecho enturbie o ponga en cuestión este esperanzador proceso".

Entre los firmantes del documento están Federico Mayor Zaragoza (ex director general de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura de Paz), Thomas Schmidt (presidente de la ELDH- European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights), Carmen Magallón (presidenta de WILPF España), George Howard (exministro para Irlanda del Norte), Josep Maria Terricabras (presidente del ALE) o Gabi Zimmer (presidente del GUE/NGL).

El texto ha sido leído por Riccardo Cannelli (Profesor de Historia Contemporánea en la Universidad degli Studi "Aldo Moro" de Bari), Francie Malloy (miembro del Sinn Féin) y Oscar Guardiola Rivera (abogado y asistente del decano de la Escuela de Derecho de la Birkbeck University of London), participantes del Encuentro Internacional de apoyo al proceso de paz de Colombia que se ha celebrado en San Sebastián y firmantes del mismo.

El manifiesto remarca que la paz de Colombia es "al tiempo un objetivo grandioso y un complejo desafío", tanto de los colombianos como de la comunidad internacional, y señala el convencimiento de que los avances en La Habana entre el Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, y las FARC-EP "son altamente significativos".

Las personalidades firmantes saludan la disposición de las partes a "no ceder ante la impunidad, a admitir responsabilidades políticas y jurídicas, para el necesario cambio en reformas institucionales que aseguren el cumplimiento de la palabra dada".

Asimismo, muestran su apoyo a quienes contribuyen al mantenimiento de esfuerzos para que las conversaciones de paz "sean irreversibles, asegurando así una solución definitiva y sostenible basada en transformaciones importantes, que exige y merece el pueblo colombiano para la construcción de la paz basada en la justicia".

En un mensaje transmitido al encuentro desde la cárcel de Logroño, el dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi ha felicitado al Gobierno de Colombia y a las FARC por la "valentía, madurez política y responsabilidad histórica" que están mostrando en el proceso de paz de aquel país.

Tras la clausura del encuentro, el dirigente de EH Bildu Hasier Arraiz ha comparecido en rueda de prensa y ha reclamado “el cese bilateral de la confrontación armada" en Colombia para que se pueda "decir cuanto antes" que la "primera fase" del proceso de paz en este país "ha sido resuelta con éxito".