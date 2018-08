Política

Tras el 9N

Rajoy: 'Mas no tiene derecho a hablar en nombre de toda Cataluña'

Redacción

29/11/2014

El presidente del Gobierno español ha realizado las declaraciones en Barcelona, en su primera visita tras el proceso participativo del pasado 9 de noviembre.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no tiene derecho a hablar "en nombre de toda Cataluña", y le ha acusado de "ignorar" a "dos de cada tres catalanes".

Rajoy ha comenzado su esperado discurso en Barcelona subrayando su preocupación por Cataluña y agradeciendo la labor del PP catalán, en la primera visita que realiza a Cataluña desde el proceso participativo del 9N.

"Conozco Cataluña, sé lo que pasa, me importa, me preocupo y me ocupo de los problemas de los catalanes", ha dicho Rajoy, arrancando el primer aplauso de los militantes del PP en el acto que clausura en Barcelona.

Además, el presidente español ha acusado a Mas de impulsar un "viaje a ninguna parte" con su plan para declarar la independencia en 18 meses tras unas elecciones plebiscitarias, y ha advertido de que está dispuesto a hablar pero no negociará sobre la unidad de España.

Rajoy ha pedido respeto para Cataluña porque "no puede ser un país de listas únicas", y ha contrapuesto la inestabilidad que ve en el debate soberanista con su propio compromiso por proteger las finanzas catalanas y los intereses de los ciudadanos al margen de lo que opinen.

El jefe del Ejecutivo, que ha recordado que desde que está en La Moncloa ha estado 16 veces en Cataluña, y 117 veces desde que preside el PP, ha agradecido a la presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho haber defendido los planteamientos de una "gran mayoría de los catalanes" con "la valentía que otros no han tenido".

