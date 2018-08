Política

Elecciones generales de 2015

Cospedal desinfla la expectativa sobre una gran coalición PP-PSOE

02/12/2014

La secretaria general del PP había dicho hoy a la mañana que su partido "contemplaría" una 'gran coalición' con el PSOE si no tuviera mayoría absoluta.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha rebajado las expectativas sobre una posible gran coalición en el futuro con el PSOE si su partido no logra mayoría suficiente para gobernar y ha subrayado que es una posibilidad que el PP ahora no se plantea.

"Es una hipótesis en la que no estamos ni nos planteamos", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Unas horas antes, en una entrevista en Telecinco, María Dolores de Cospedal había afirmado que el PP "contemplaría" esa gran coalición si no lograse la mayoría absoluta porque los partidos con posibilidad de gobernar tienen que "ponerse de acuerdo" en temas de Estado.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa, la secretaria general ha asegurado que con esas afirmaciones sólo respondía a una "pregunta puntual" y que no es este un debate en el seno del PP, sino "una hipótesis" que el partido ahora no está barajando.

Entrevista

En dicha entrevista, la secretaria general del PP ha afirmado que su partido "contemplaría" una 'gran coalición' con el PSOE si no tuviera mayoría absoluta, tal como sucede en Alemania.

La 'número dos' del PP ha subrayado que una gran coalición "no se hace para neutralizar a nadie sino para garantizar la gobernabilidad del país", respondiendo así a la pregunta de si un gran acuerdo PP-PSOE sería para neutralizar a Podemos. "Hay que pensar en términos más generosos hacia los ciudadanos", ha argumentado.

A su juicio, en ausencia de mayoría absoluta "los partidos que tienen posibilidad de ser alternativa de Gobierno" tienen ponerse de acuerdo "en los grandes temas de Estado, sin duda alguna".

Además, ha subrayado que el PP siempre tiene disponibilidad para pactar con el PSOE los "grandes temas de Estado", aunque su "actual secretario general", Pedro Sánchez, esté intentando romper uno que se alcanzó recientemente, la reforma del artículo 135 de la Constitución.

"Nosotros hemos ofrecido al PSOE coaliciones importantes en los grandes temas de Estado y hasta la fecha parece que no ha sido muy fructífero el ofrecimiento", ha lamentado, y ha añadido que el PP siempre estaría a favor "para garantizar la gobernabilidad de España, de un acuerdo, de acuerdos, entre partidos democráticos".

El PSOE lo rechaza

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha rechazado con rotundidad el ofrecimiento de pacto planteado De Cospedal, negando esa posibilidad hasta en tres ocasiones.

"No, no y no", ha contestado Luena al ser preguntado por la posibilidad de alcanzar pactos en un contacto con los medios de comunicación mantenido este martes junto al candidato a la presidencia de la Comunidad de Murcia, Rafael González Tovar, antes de participar en una Asamblea Abierta a la puerta del Aulario de La Merced.

"Yo sé que lo quieren, es que algunos quieren ser como el PSOE y otros quieren pactar como el PSOE", ha destacado Luena, quien ha considerado que el PSOE es "el partido de moda, lo asumo; pero cuando no se es el PSOE, no se puede ser el PSOE, es que es evidente, y cuando se es de derechas no se puede pactar con el PSOE".