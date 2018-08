Política

Ministerio de Sanidad

Ana Mato: 'Pido disculpas por los errores cometidos'

Redacción

03/12/2014

La ya exministra de Sanidad se ha despedido del cargo diciendo que tiene “la conciencia tranquila”, pidiendo perdón “por los errores cometidos” y desenado “todo el éxito del mundo” a Alfonso Alonso.

La ministra saliente de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha hecho entrega este miércoles de la cartera a su sucesor, Alfonso Alonso, en un acto en la sede del ministerio en el que se ha despedido del cargo "con la conciencia tranquila", ha agradecido a todos cuantos han estado a su lado estos tres años el apoyo prestado y ha pedido "disculpas" por los posibles errores cometidos.

"Me voy con la conciencia tranquila porque he servido a los españoles como mejor he podido sin escatimar ningún esfuerzo. Seguro que he cometido errores por los que pido disculpas. Me llevo un orgullo: que siempre he tomado mis decisiones pensando en todos los españoles sin excepción", ha señalado Mato.

La ya ex ministra ha deseado "todo el éxito del mundo" a su "querido amigo" y sucesor, de quien ha dicho que el acierto en su gestión será en beneficio de toda la sociedad española" porque trabajará "asuntos tan importantes como la sanidad pública, los servicios sociales y el imprescindible camino hacia la igualdad de oportunidades".

