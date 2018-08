La Ertzaintza detiene a Jone Amezaga en Gernika

La Ertzaintza ha detenido esta mañana en la Plaza del Mercado de Gernika (Bizkaia) a la joven Jone Amezaga, condenada a un año y medio de prisión por confeccionar una pancarta en apoyo a ETA. La pancarta fue expuesta durante el 'Último Lunes de Octubre' del año 2012.

La Ertzaintza ha arrestado a Amezaga en cumplimiento de la orden de detención decretada por la Audiencia Nacional, mientras gente congregada en el lugar intentaba proteger a la detenida para que los agentes no pudieran proceder a su arresto. Entre los allí congregados figuraban la abogada Jone Goirizelaia, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga o el histórico de la izquierda abertzale Tasio Erkizia.

La arrestada ha pasado ya a disposición judicial.

Amezaga ha colgado un vídeo en 'YouTube', que había dejado preparado por si era arrestada, en el que llama a sumar compromisos contra "los juicios políticos" y a "seguir trabajando para que, por fin", el pueblo vasco "pueda ser libre".



En la grabación, Amezaga afirma en euskera: 'Si véis este vídeo, quiere decir que ya me han detenido. Pero no penséis que todo el trabajo que hemos hecho ha sido en vano porque vosotros habéis hecho posible que yo haya podido vivir estos días libre en Gernika, y porque vosotros habéis hecho posible que este fin de semana fuera libre en Gernika".



"Por eso, tenemos que continuar sumando compromisos contra los juicios politicos y para seguir trabajando para que por fin este pueblo pueda ser libre", concluye.

Herida una mujer de 95 años

Durante la operación de la Ertzaintza, una mujer de 95 años ha resultado herida, según ha denunciado el movimiento Herri Librea.

Testigos presenciales citados por naiz.info han añadido que esta mujer se encontraba en el mercado y que los agentes la han arrojado al suelo, lo que le ha provocado heridas en una pierno y la rotura de varios huesos de una mano.

95 year old lady badly hurt by cops while Basque ppl protected #JoneLibre @enough14 @OccupyWallSt @openDemocracy pic.twitter.com/C9i7RzQkAC