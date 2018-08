Política

JUICIO CONTRA SEGI

La Fiscalía retira la acusación contra 12 de los 28 acusados

REDACCIÓN

16/12/2014

En su turno de conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha retirado la acusación de casi la mitad de los procesados para quienes pedía penas de seis años de cárcel.

La Fiscalía ha retirado la acusación contra 12 de los 28 acusados de pertenecer a ETA en el nuevo macrojuicio contra Segi que estos días atraviesa su recta final en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares.

En su turno de conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha retirado la acusación de casi la mitad de los procesados para quienes pedía penas de seis años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista.

Se trata de Aitziber Plazaola, Beñat Lizeaga, Jacint Ramírez, Xalbador Ramírez, Izaskun Goñi, Egoi Irisarri, Endika Pérez Gómez, Imanol Beristain, Ikoitz Arrese, IratI Tobar, Ainara Ladron Urbieta y Saioa Zubiaur.

El motivo es que las declaraciones policiales no han sido después corroboradas por otros datos para poder sostener las acusaciones.

El juicio comenzó el pasado 22 de septiembre y cinco de los acusados no se presentaron a la vista, por lo que se ordenó su busca y captura y fueron detenidos ese mismo día en Azpeitia (Gipuzkoa) cuando participaban en una concentración de apoyo a los procesados. Tras ser trasladados a Madrid a la Audiencia Nacional, el tribunal dictó su ingreso en prisión a petición del fiscal.

La Audiencia Nacional absolvió el pasado junio a 40 acusados de pertenecer a Segi al considerar que "no pertenecían a esta organización sino a la plataforma Gazte Independendistak, que no está vinculada ETA y a la que no se relaciona con actos de violencia callejera".